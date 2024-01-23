"Затащила в дом женщину, всю разорванную": Жители курганского посёлка рассказали о нападении волков
Волк, напавший на жителей Курганской области, сначала чуть не растерзал детей
Волк, который напал на людей в Курганской области, сначала чуть не растерзал ребятишек. Дети побежали рассказывать взрослым, что видели хищника, но те им не поверили, сообщила жительница посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Юлия.
"Они лопатами отмахались, кричали — он побежал дальше. Он прямо "буром" шёл на детей", — приводит её слова телеканал "360".
Спустя час после разговора с детьми Юлия услышала громкий стук и крики о помощи, а открыв дверь, увидела женщину, которая была вся в крови и еле передвигалась. Её невозможно было узнать по лицу и одежде, жительнице пришлось по телефону на громкой связи выяснять данные у её мужа, чтобы обратиться в скорую.
"Сама в шоке, думаю, забуду. Позвонила, скорая говорит: "Так это ещё, что ли, случай?!" Я говорю: "Я не знаю ещё случая, но я только что затащила в дом женщину, всю разорванную", — поделилась очевидица.
В итоге двух волков застрелили. При этом женщина сообщила, что их видели в городе Петухове и в деревне Ильинке. Сейчас эксперты выясняют, есть ли у хищников бешенство. Как пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков, их появление связано с повышенной миграцией огромного количества косуль, вслед за которыми и тянутся волки.
"Связано ли это с климатическими особенностями, повышенной сейсмической активностью у соседей или особенностями кормовой базы, должны определить специалисты. В этой связи будьте особо внимательны и осторожны. В первую очередь — в приграничных округах", — написал он в телеграм-канале.
Глава области попросил жителей не вступать в схватку с животным, а также посоветовал сбавлять скорость при движении по трассам в тёмное время суток в местах миграции косули во избежание аварий.
Напомним, сегодня утром стало известно о нападении волка на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области. Прежде чем хищника ликвидировали, он успел укусить четверых человек. При этом одну из пострадавших спасти не удалось. После госпитализации врачи сделали всё, что было в их силах, но женщина скончалась.