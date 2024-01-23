Регион

Уведомления отключены

23 января, 13:55

"Затащила в дом женщину, всю разорванную": Жители курганского посёлка рассказали о нападении волков

Волк, напавший на жителей Курганской области, сначала чуть не растерзал детей

Волк, напавший на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье". Обложка © Телеканал "360"

Волк, напавший на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье". Обложка © Телеканал "360"

Волк, который напал на людей в Курганской области, сначала чуть не растерзал ребятишек. Дети побежали рассказывать взрослым, что видели хищника, но те им не поверили, сообщила жительница посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Юлия.

Волк, напавший на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье". Обложка © Телеканал "360"

Волк, напавший на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье". Обложка © Телеканал "360"

"Они лопатами отмахались, кричали — он побежал дальше. Он прямо "буром" шёл на детей", — приводит её слова телеканал "360".

Спустя час после разговора с детьми Юлия услышала громкий стук и крики о помощи, а открыв дверь, увидела женщину, которая была вся в крови и еле передвигалась. Её невозможно было узнать по лицу и одежде, жительнице пришлось по телефону на громкой связи выяснять данные у её мужа, чтобы обратиться в скорую.

"Сама в шоке, думаю, забуду. Позвонила, скорая говорит: "Так это ещё, что ли, случай?!" Я говорю: "Я не знаю ещё случая, но я только что затащила в дом женщину, всю разорванную", — поделилась очевидица.

В итоге двух волков застрелили. При этом женщина сообщила, что их видели в городе Петухове и в деревне Ильинке. Сейчас эксперты выясняют, есть ли у хищников бешенство. Как пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков, их появление связано с повышенной миграцией огромного количества косуль, вслед за которыми и тянутся волки.

"Связано ли это с климатическими особенностями, повышенной сейсмической активностью у соседей или особенностями кормовой базы, должны определить специалисты. В этой связи будьте особо внимательны и осторожны. В первую очередь — в приграничных округах", — написал он в телеграм-канале.

Глава области попросил жителей не вступать в схватку с животным, а также посоветовал сбавлять скорость при движении по трассам в тёмное время суток в местах миграции косули во избежание аварий.

Один человек погиб и трое пострадали после нападения волка в Курганской области
Один человек погиб и трое пострадали после нападения волка в Курганской области

Напомним, сегодня утром стало известно о нападении волка на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области. Прежде чем хищника ликвидировали, он успел укусить четверых человек. При этом одну из пострадавших спасти не удалось. После госпитализации врачи сделали всё, что было в их силах, но женщина скончалась.

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров