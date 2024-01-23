"Затащила в дом женщину, всю разорванную": Жители курганского посёлка рассказали о нападении волков

Волк, который напал на людей в Курганской области, сначала чуть не растерзал ребятишек. Дети побежали рассказывать взрослым, что видели хищника, но те им не поверили, сообщила жительница посёлка Курорт "Озеро Медвежье" Юлия.

Волк, напавший на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье". Обложка © Телеканал "360"

"Они лопатами отмахались, кричали — он побежал дальше. Он прямо "буром" шёл на детей", — приводит её слова телеканал "360".

Спустя час после разговора с детьми Юлия услышала громкий стук и крики о помощи, а открыв дверь, увидела женщину, которая была вся в крови и еле передвигалась. Её невозможно было узнать по лицу и одежде, жительнице пришлось по телефону на громкой связи выяснять данные у её мужа, чтобы обратиться в скорую.

"Сама в шоке, думаю, забуду. Позвонила, скорая говорит: "Так это ещё, что ли, случай?!" Я говорю: "Я не знаю ещё случая, но я только что затащила в дом женщину, всю разорванную", — поделилась очевидица.

В итоге двух волков застрелили. При этом женщина сообщила, что их видели в городе Петухове и в деревне Ильинке. Сейчас эксперты выясняют, есть ли у хищников бешенство. Как пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков, их появление связано с повышенной миграцией огромного количества косуль, вслед за которыми и тянутся волки.

"Связано ли это с климатическими особенностями, повышенной сейсмической активностью у соседей или особенностями кормовой базы, должны определить специалисты. В этой связи будьте особо внимательны и осторожны. В первую очередь — в приграничных округах", — написал он в телеграм-канале.

Глава области попросил жителей не вступать в схватку с животным, а также посоветовал сбавлять скорость при движении по трассам в тёмное время суток в местах миграции косули во избежание аварий.