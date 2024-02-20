Кровавая драка произошла в ТЦ на Урале из-за пролитого девушкой напитка

В Свердловской области произошла массовая драка, в результате которой в больнице оказались молодой житель Екатеринбурга и его девушка. Как передаёт портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев события, происшествие случилось в торговом центре "Мегаполис".

В екатеринбургском ТЦ "Мегаполис" произошла драка из-за пролитого напитка. Видео © t.me / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Свидетели рассказали журналистам, что во время поездки на эскалаторе одна из посетительниц ТЦ случайно пролила напиток на мужчину, который был недалеко от неё, а тот в ответ накинулся на девушку с кулаками и разбил ей лицо до крови. Сообщается, что сначала драка произошла на территории комплекса, но позже продолжилась на улице.

"За девушку вступился её молодой человек. Он был весь в крови, его били несколько мужчин. Охранник стоял и смотрел, пока не вмешались мимо проходящие люди и не вызвали Росгвардию", — рассказали собеседники портала.

В результате за помощью в медицинское учреждение обратились пострадавшие девушка и её молодой человек. Стоит отметить, что, по одной из версий, они сами спровоцировали конфликт. В настоящее время стражи правопорядка пытаются разобраться в ситуации.