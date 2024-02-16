Житель Екатеринбурга ударил женщину по голове после отказа купить ему кофе

В Екатеринбурге мужчина ударил женщину по голове за то, что она отказалась купить ему кофе в магазине. Он хотел сэкономить деньги особо хитрым способом, однако посетительница не повелась на его манипуляцию. Тогда неадекват вышел из себя и решил "проучить" её. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, кадры публикует Ural Mash.

Мужчина ударил женщину по голове после отказа купить ему кофе. Видео © T.me / Ural Mash

Судя по видео, мужчина налил в стакан кипятка, а затем "случайно" столкнулся с 45-летней женщиной, отчего содержимое стакана ожидаемо пролилось. Любитель бодрящего напитка начал требовать, чтобы она купила ему новый, но посетительница проигнорировала его заявления и продолжила выбирать себе сироп. Мужчина не успокаивался и стоял на своём, но, поняв, что заветного кофе он всё-таки не получит, задумал решить проблему по-другому.

Он положил в перчатку тяжёлый предмет и ударил женщину по голове с такой силой, что та даже стукнулась о кассу. После этого мужчина поспешил покинуть магазин. Догнать его не смогли, а екатеринбурженка на скорой помощи отправилась в больницу с раной в затылочной области.