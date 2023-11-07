Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 09:04

Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку в час ночи

В Подмосковье мужчина порезал ножом полицейского, попросившего убавить музыку

<p>Мужчина, набросившийся на полицейского с ножом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59077" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, набросившийся на полицейского с ножом. Обложка © t.me / SHOT

В подмосковном Дзержинске подполковник полиции ночью попросил соседа сделать музыку потише, но тот набросился на него с ножом и нанёс травму. О случившемся пишет SHOT.

Замначальника Люберецкого отдела МВД РФ по экономической безопасности ложился спать около полуночи, в это время в соседней квартире гремела музыка. В час ночи полицейский не выдержал и постучался к дебоширу. Дверь открыл 35-летний нетрезвый мужчина и на все просьбы убавить звук ответил отказом. Возник конфликт, во время которого нарушитель схватил кухонный нож и воткнул его в руку полицейскому.

Приехавшие правоохранители задержали напавшего. Как выяснилось, он уже был судим за причинение лёгкого вреда здоровью. Сейчас ведётся проверка.

Лечение школьника из Москвы от конъюнктивита вылилось в семейную драму с поножовщиной

Лечение школьника из Москвы от конъюнктивита вылилось в семейную драму с поножовщиной

Ранее в Нижней Салде, Свердловская область, пассажир автомобиля Mercedes пытался задушить инспектора ГИБДД. Тот остановил машину за езду без ремня. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров