Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку в час ночи
В Подмосковье мужчина порезал ножом полицейского, попросившего убавить музыку
Мужчина, набросившийся на полицейского с ножом. Обложка © t.me / SHOT
В подмосковном Дзержинске подполковник полиции ночью попросил соседа сделать музыку потише, но тот набросился на него с ножом и нанёс травму. О случившемся пишет SHOT.
Замначальника Люберецкого отдела МВД РФ по экономической безопасности ложился спать около полуночи, в это время в соседней квартире гремела музыка. В час ночи полицейский не выдержал и постучался к дебоширу. Дверь открыл 35-летний нетрезвый мужчина и на все просьбы убавить звук ответил отказом. Возник конфликт, во время которого нарушитель схватил кухонный нож и воткнул его в руку полицейскому.
Приехавшие правоохранители задержали напавшего. Как выяснилось, он уже был судим за причинение лёгкого вреда здоровью. Сейчас ведётся проверка.
Ранее в Нижней Салде, Свердловская область, пассажир автомобиля Mercedes пытался задушить инспектора ГИБДД. Тот остановил машину за езду без ремня. Возбуждено уголовное дело.