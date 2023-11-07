Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку в час ночи

В подмосковном Дзержинске подполковник полиции ночью попросил соседа сделать музыку потише, но тот набросился на него с ножом и нанёс травму. О случившемся пишет SHOT .

Замначальника Люберецкого отдела МВД РФ по экономической безопасности ложился спать около полуночи, в это время в соседней квартире гремела музыка. В час ночи полицейский не выдержал и постучался к дебоширу. Дверь открыл 35-летний нетрезвый мужчина и на все просьбы убавить звук ответил отказом. Возник конфликт, во время которого нарушитель схватил кухонный нож и воткнул его в руку полицейскому.