В Свердловской области пассажир Mercedes пытался задушить сотрудника ГИБДД
Пассажир Mercedes-Benz C, который напал на сотрудника ГИБДД. Обложка © Telegram / Ural Mash
В Нижней Салде (Свердловская область) пассажир автомобиля Mercedes пытался задушить инспектора ГИБДД. Тот остановил машину за езду без ремня. Возбуждено уголовное дело.
По информации телеграм-канала Ural Mash, инспектор заметил иномарку Mercedes-Benz C с тремя непристёгнутыми: водителем и двумя пассажирами. Сотрудник ГИБДД остановил машину, учуял запах перегара от водителя и попросил пройти тест на алкогольное опьянение.
После этого один из пассажиров взбесился и напал на правоохранителя. Злоумышленник пытался задушить инспектора, но тому удалось отбиться. После того, как сотрудник ГИБДД пришёл в себя, он составил протокол на водителя за неповиновение. А на нападавшего возбудили уголовное дело.
А ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и ранил его ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. 30-летний полицейский был госпитализирован. Позднее выяснилось, что нападавший был под воздействием наркотиков. В его анализах нашли бутират.