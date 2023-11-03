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3 ноября, 07:58

В Свердловской области пассажир Mercedes пытался задушить сотрудника ГИБДД

<p>Пассажир Mercedes-Benz C, который напал на сотрудника ГИБДД. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/url_mash/6072" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural Mash</a></p>

Пассажир Mercedes-Benz C, который напал на сотрудника ГИБДД. Обложка © Telegram / Ural Mash

В Нижней Салде (Свердловская область) пассажир автомобиля Mercedes пытался задушить инспектора ГИБДД. Тот остановил машину за езду без ремня. Возбуждено уголовное дело.

По информации телеграм-канала Ural Mash, инспектор заметил иномарку Mercedes-Benz C с тремя непристёгнутыми: водителем и двумя пассажирами. Сотрудник ГИБДД остановил машину, учуял запах перегара от водителя и попросил пройти тест на алкогольное опьянение.

После этого один из пассажиров взбесился и напал на правоохранителя. Злоумышленник пытался задушить инспектора, но тому удалось отбиться. После того, как сотрудник ГИБДД пришёл в себя, он составил протокол на водителя за неповиновение. А на нападавшего возбудили уголовное дело.

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А ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и ранил его ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. 30-летний полицейский был госпитализирован. Позднее выяснилось, что нападавший был под воздействием наркотиков. В его анализах нашли бутират.

Дарья Нарыкова
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