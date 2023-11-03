В Свердловской области пассажир Mercedes пытался задушить сотрудника ГИБДД

По информации телеграм-канала Ural Mash , инспектор заметил иномарку Mercedes-Benz C с тремя непристёгнутыми: водителем и двумя пассажирами. Сотрудник ГИБДД остановил машину, учуял запах перегара от водителя и попросил пройти тест на алкогольное опьянение.

После этого один из пассажиров взбесился и напал на правоохранителя. Злоумышленник пытался задушить инспектора, но тому удалось отбиться. После того, как сотрудник ГИБДД пришёл в себя, он составил протокол на водителя за неповиновение. А на нападавшего возбудили уголовное дело.