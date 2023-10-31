Пожилые мистер и миссис Смит из Троицка в два ствола обстреляли полицию после ссоры с соседкой

В Новой Москве задержали пожилых супругов, которые открыли огонь по сотрудникам полиции. Как сообщает SHOT, экшн развернулся в городском округе Троицк.

У 34-летней местной жительницы случился скандал с 66-летней соседкой, которая крепко её обматерила, не скупясь на угрозы, а потом куда-то ушла. Оскорблённая женщина вызвала полицейских, чтобы воздать хамоватой бабуле по заслугам. Пока она всё объясняла прибывшим стражам порядка, обидчица вернулась и достала из кармана пистолет. Боевая пенсионерка сделала выстрел в воздух, после чего правоохранители отобрали у неё оружие и скрутили.

Но этим дело не кончилось: у агрессивной бабули была подмога в виде её 68-летнего мужа. Тот заявил, что отобранный у женщины пистолет "Добрыня" принадлежит ему и, не выбирая выражений, потребовал освободить его супругу. Закономерно получив отказ, он пошёл в другую сторону, а потом, как в вестернах, быстро развернулся, выхватил из кармана пистолет и начал палить по сотруднику полиции. К счастью, тот в порядке: его защитил бронежилет.

Мужчину тоже задержали и отобрали пневматический пистолет. Пожилые мистер и миссис Смит сейчас находятся в отделении.