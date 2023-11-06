Лечение школьника из Москвы от конъюнктивита вылилось в семейную драму с поножовщиной

В Москве девятиклассник набросился с ножом на отца и поранил ему лицо, когда тот не стал помогать ему закапывать в глаза средство от конъюнктивита. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл в Левобережном районе столицы. 16-летний подросток остался дома с отцом, потому что заболел конъюнктивитом. Ему нужно было капать в глаза капли, но это никак у него не выходило. Тогда он грязно выругался на всю квартиру. Матерные слова услышал отец и отругал сына.

Школьник рассердился, схватил из шкафа походный нож и полоснул мужчину по подбородку. Пострадавший позвонил в полицию. К моменту прибытия правоохранителей ссора прекратилась и мальчик успел извиниться за поступок. Полицейские провели профилактическую беседу и уехали, медицинская помощь отцу не потребовалась.