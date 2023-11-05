Начинающий блогер из Тюмени стал "звездой" соцсетей после видео с избиением дедушки

В Тюмени молодой парень избил пожилого мужчину, заснял это и опубликовал в социальной сети, чтобы сорвать лайки и просмотры. Начинающий блогер действительно стал "звездой", но не так, как рассчитывал: зрители обрушились на него с осуждением, а ситуацией заинтересовались правоохранители.

В Тюмени молодой парень бьёт по лицу старика ради публикации в Интернете. Видео © t.me / goryachiem

На ролике видно, что "контентмейкер" дважды бьёт дедушку по лицу и уходит. Автор уже удалил видео, но Интернет такого не забывает. В УМВД РФ по региону сообщили, что проверка уже началась. Заявлений в полицию не поступало, поэтому правоохранители будут устанавливать героев ролика на основании публикации в социальных сетях. Закономерное решение примут после выяснения всех обстоятельств случившегося.