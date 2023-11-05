Начинающий блогер из Тюмени стал "звездой" соцсетей после видео с избиением дедушки
В Тюмени парень снял, как избивает пожилого мужчину ради просмотров в соцсетях
В Тюмени молодой парень избил пожилого мужчину, заснял это и опубликовал в социальной сети, чтобы сорвать лайки и просмотры. Начинающий блогер действительно стал "звездой", но не так, как рассчитывал: зрители обрушились на него с осуждением, а ситуацией заинтересовались правоохранители.
В Тюмени молодой парень бьёт по лицу старика ради публикации в Интернете. Видео © t.me / goryachiem
На ролике видно, что "контентмейкер" дважды бьёт дедушку по лицу и уходит. Автор уже удалил видео, но Интернет такого не забывает. В УМВД РФ по региону сообщили, что проверка уже началась. Заявлений в полицию не поступало, поэтому правоохранители будут устанавливать героев ролика на основании публикации в социальных сетях. Закономерное решение примут после выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно о том, что житель Краснодара избил мальчика на детской площадке из-за песни, которую пел ребёнок. Мужчине композиция не понравилась, и он не придумал ничего лучше, чем выяснить отношения со школьником на кулаках.
t.me / goryachiem