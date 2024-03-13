Пожар на высоте 11 тыс. метров: На рейсе "Аэрофлота" загорелся платёжный терминал

На рейсе "Аэрофлота" произошёл пожар: загорелся терминал для безналичной оплаты. По данным SHOT, всё произошло на высоте 11 тысяч метров во время перелёта в Стамбул.

Задымившийся терминал, с помощью которого пассажиры "Боинга 737-800" могли приобрести сэндвичи и товары из Duty Free, быстро поместили в ёмкость с водой. Борт с 138 пассажирами благополучно долетел до аэропорта назначения.