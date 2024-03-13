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13 марта, 08:58

Пожар на высоте 11 тыс. метров: На рейсе "Аэрофлота" загорелся платёжный терминал

SHOT: На рейсе "Аэрофлота" загорелся терминал для безналичной оплаты

На рейсе "Аэрофлота" произошёл пожар: загорелся терминал для безналичной оплаты. По данным SHOT, всё произошло на высоте 11 тысяч метров во время перелёта в Стамбул.

Задымившийся терминал, с помощью которого пассажиры "Боинга 737-800" могли приобрести сэндвичи и товары из Duty Free, быстро поместили в ёмкость с водой. Борт с 138 пассажирами благополучно долетел до аэропорта назначения.

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А ранее самолёт авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара в двигателе на высоте 9500 метров. Лайнер благополучно совершил посадку, никто не пострадал.

Обложка ©

АГН "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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