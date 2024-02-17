В Шереметьево объявили тревогу для срочной посадки подавшего сигнал бедствия самолёта
Летевший в Стамбул самолёт развернулся в Москву из-за пожара на борту
Самолёт, принадлежащий российской авиакомпании "Аэрофлот", во время рейса из Москвы в Стамбул вернулся в аэропорт Шереметьево из-за того, что на борту возник пожар. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".
Командир самолёта сообщил об инциденте спустя несколько минут после взлёта. Позже он уточнил, что дым рассеивается, и решил проследовать в зону ожидания.
Согласно информации канала, в аэропорту объявили тревогу для аварийно-спасательной команды с кодом "синий". Через 15 минут в зоне ожидания командир судна сообщил, что лайнер следует в аэродром вылета. Там Boeing 737-800 успешно совершил посадку. Пассажиры отправились в Стамбул через три часа на запасном самолёте.
Ранее самолёт, следующий по рейсу из Ульяновска в Сочи, пришлось приземлить в Махачкале из-за того, что пассажиру во время полёта стало плохо. У него была гипертония, и на запасном аэродроме в Махачкале его передали врачам.
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