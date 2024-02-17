В Шереметьево объявили тревогу для срочной посадки подавшего сигнал бедствия самолёта

Самолёт, принадлежащий российской авиакомпании "Аэрофлот", во время рейса из Москвы в Стамбул вернулся в аэропорт Шереметьево из-за того, что на борту возник пожар. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

Командир самолёта сообщил об инциденте спустя несколько минут после взлёта. Позже он уточнил, что дым рассеивается, и решил проследовать в зону ожидания.

Согласно информации канала, в аэропорту объявили тревогу для аварийно-спасательной команды с кодом "синий". Через 15 минут в зоне ожидания командир судна сообщил, что лайнер следует в аэродром вылета. Там Boeing 737-800 успешно совершил посадку. Пассажиры отправились в Стамбул через три часа на запасном самолёте.