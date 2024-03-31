Электросамокат спалил квартиру в Ярославле Электросамокат загорелся во время зарядки в квартире в Ярославле 31 марта, 17:19 Электросамокат загорелся во время зарядки. Обложка © Telegram / МЧС России

В Ярославле жильцы квартиры поставили электросамокат заряжаться и ушли из дома, в их отсутствие транспорт загорелся и огонь едва не спалил всё жилище. Об этом рассказали в МЧС России.

В Ярославле возник пожар в квартире из-за электросамоката. Фото © Telegram / МЧС России

В Ярославле возник пожар в квартире из-за электросамоката. Фото © Telegram / МЧС России

"В Ярославле транспорт заряжался в квартире многоэтажки. Дома никого не было. Огонь на 16 квадратных метрах потушили восемь специалистов и три единицы техники", — уточнили в ведомстве.

Спасатели предупредили, что такие самокаты работают от литий-ионных аккумуляторных батарей, а значит, потушить их сложно, так как требуется полностью погрузить устройство в воду. Поэтому, по словам пожарных, никогда нельзя оставлять самокат на зарядке без присмотра или заряжать ночью.

Ранее сообщалось, что в одной из московских квартир взорвался электросамокат. Огонь охватил одну из комнат и коридор. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Никто не пострадал.

Авторы Татьяна Миссуми