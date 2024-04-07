Крупный пожар охватил два ангара в Краснодарском крае

В Краснодарском крае пожарные ликвидируют крупное возгорание. Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь охватил два ангара на площади 1,7 тысячи квадратных метров.

"В посёлке Индустриальный горят два ангара. Огонь охватил 1, 7 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают 67 спасателей и 20 единиц техники МЧС. Местные жители отмечают, что столб чёрного дыма видно на большом расстоянии.