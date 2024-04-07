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7 апреля, 18:14

Крупный пожар охватил два ангара в Краснодарском крае

В Краснодарском крае пожарные ликвидируют крупное возгорание. Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь охватил два ангара на площади 1,7 тысячи квадратных метров.

"В посёлке Индустриальный горят два ангара. Огонь охватил 1, 7 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают 67 спасателей и 20 единиц техники МЧС. Местные жители отмечают, что столб чёрного дыма видно на большом расстоянии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону произошёл мощный пожар со взрывами в ангаре. Возгорание позже благополучно ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет.

Крупный пожар произошёл на заводе "Электроизолит" в Подмосковье
Крупный пожар произошёл на заводе "Электроизолит" в Подмосковье
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Кадр из видео Telegram / Чат Чп Краснодара

Наталья Исакова
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