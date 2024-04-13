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13 апреля, 19:00

За пожар в сталинской высотке в центре Москвы очевидцы приняли газовую горелку

МЧС: Пожар в сталинской высотке в центре Москвы не подтвердился

Пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве не подтвердился. Как пишет SHOT, на балконе в квартире на 23-м этаже горела газовая горелка, которую очевидцы и приняли за огонь.

Обстановка у высотки на Котельнической набережной, где сообщалось о пожаре. Видео © Telegram / SHOT

"Пожар не подтверждён. Пожарные расчёты убывают на места постоянной дислокации", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы спасательного ведомства.

Легендарная высотка на Котельнической набережной была построена в 1952 году, это один из самых известных высотных домов сталинской эпохи послевоенной постройки. Здесь жили Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Роберт Рождественский и многие другие знаменитые личности.

Ранее в СМИ появилась информация о пожаре в сталинской высотке на Котельнической набережной. Сообщалось, что наблюдается открытое горение на 22-м этаже, люди с этажа выше просили о помощи.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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