За пожар в сталинской высотке в центре Москвы очевидцы приняли газовую горелку
МЧС: Пожар в сталинской высотке в центре Москвы не подтвердился
Пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве не подтвердился. Как пишет SHOT, на балконе в квартире на 23-м этаже горела газовая горелка, которую очевидцы и приняли за огонь.
Обстановка у высотки на Котельнической набережной, где сообщалось о пожаре. Видео © Telegram / SHOT
"Пожар не подтверждён. Пожарные расчёты убывают на места постоянной дислокации", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы спасательного ведомства.
Легендарная высотка на Котельнической набережной была построена в 1952 году, это один из самых известных высотных домов сталинской эпохи послевоенной постройки. Здесь жили Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Роберт Рождественский и многие другие знаменитые личности.
Ранее в СМИ появилась информация о пожаре в сталинской высотке на Котельнической набережной. Сообщалось, что наблюдается открытое горение на 22-м этаже, люди с этажа выше просили о помощи.
Кадр из видео Telegram / SHOT