За пожар в сталинской высотке в центре Москвы очевидцы приняли газовую горелку

Пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве не подтвердился. Как пишет SHOT, на балконе в квартире на 23-м этаже горела газовая горелка, которую очевидцы и приняли за огонь.

Обстановка у высотки на Котельнической набережной, где сообщалось о пожаре. Видео © Telegram / SHOT

"Пожар не подтверждён. Пожарные расчёты убывают на места постоянной дислокации", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы спасательного ведомства.

Легендарная высотка на Котельнической набережной была построена в 1952 году, это один из самых известных высотных домов сталинской эпохи послевоенной постройки. Здесь жили Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Роберт Рождественский и многие другие знаменитые личности.