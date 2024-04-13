Люди просят о помощи: Пожар вспыхнул в сталинской высотке в Москве

Пожар вспыхнул в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. По данным Mash, открытое горение наблюдается на 23-м этаже, люди из окон на 22-м этаже прямо сейчас просят о помощи.

Обстановка у сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, где вспыхнул пожар. Видео © Telegram / Mash

На место происшествия стягиваются пожарные. Данных о пострадавших нет. Другие подробности в настоящее время уточняются.