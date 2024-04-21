В Новосибирске на 900 квадратах горит кровля многоэтажки
В Новосибирске спасатели ликвидируют пожар на крыше многоэтажки на 900 квадратах
В Новосибирске загорелась кровля многоэтажного дома на 900 квадратных метрах. Обложка © t.me / МЧС России
В Новосибирске загорелась кровля многоэтажного дома на 900 квадратных метрах, передаёт пресс-служба МЧС РФ.
С пламенем борются 120 специалистов и 32 единицы техники. Открытое горение уже ликвидировано. К счастью, никто не пострадал, а 40 человек эвакуировались самостоятельно.
Ранее Life.ru писал, что в городе Дальнереченске, расположенном в Приморском крае, произошёл пожар. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента погибли два человека.