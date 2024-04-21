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21 апреля, 01:55

В Новосибирске на 900 квадратах горит кровля многоэтажки

В Новосибирске спасатели ликвидируют пожар на крыше многоэтажки на 900 квадратах

В Новосибирске загорелась кровля многоэтажного дома на 900 квадратных метрах. Обложка © t.me / МЧС России

В Новосибирске загорелась кровля многоэтажного дома на 900 квадратных метрах. Обложка © t.me / МЧС России

В Новосибирске загорелась кровля многоэтажного дома на 900 квадратных метрах, передаёт пресс-служба МЧС РФ.

С пламенем борются 120 специалистов и 32 единицы техники. Открытое горение уже ликвидировано. К счастью, никто не пострадал, а 40 человек эвакуировались самостоятельно.

Две женщины сгорели в страшном пожаре в Приморье
Две женщины сгорели в страшном пожаре в Приморье

Ранее Life.ru писал, что в городе Дальнереченске, расположенном в Приморском крае, произошёл пожар. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента погибли два человека.

Анатолий Симоненко
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