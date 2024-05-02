Крупный пожар охватил завод по производству камня на востоке Москвы

Пожар произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространяется по всей площади. Есть угроза обрушения кровли. Ситуация осложнена тем, что внутри помещения могут находиться люди. К тушению привлекли авиацию.

Ранее в Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. По некоторым данным, один человек получил ожоги — его доставили в больницу. При этом сам поджигатель не собирался никуда уходить, его пришлось буквально за ноги выносить на улицу.