Крупный пожар охватил завод по производству камня на востоке Москвы
SHOT: В Москве горит завод по производству камня на площади 2,5 тысячи квадратов
В Москве горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова. Обложка © Telegram / SHOT
Мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. По информации SHOT, площадь возгорания на улице Буракова составила 2,5 тысячи квадратных метров.
Пожар произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространяется по всей площади. Есть угроза обрушения кровли. Ситуация осложнена тем, что внутри помещения могут находиться люди. К тушению привлекли авиацию.
Ранее в Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. По некоторым данным, один человек получил ожоги — его доставили в больницу. При этом сам поджигатель не собирался никуда уходить, его пришлось буквально за ноги выносить на улицу.