Вытаскивали за ноги: Неадекватный пироман устроил погром и пожар в магазине под Липецком
Под Липецком задержали мужчину, устроившего погром и пожар в магазине
Последствия пожара в магазине в Липецкой области. Обложка © VK / Жесть Липецк
В селе Кулешовка Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. Сам злоумышленник покидать помещение не спешил, поэтому его пришлось вытаскивать на улицу за ноги. Соответствующее видео появилось в местных пабликах. По данным SHOT, всё произошло пару часов назад.
Мужчина устроил погром и пожар в магазине под Липецком. Видео © Telegram / Липецк с огоньком
Как сообщает телеграм-канал, сначала неадекват угрожал продавцам ножом, а потом облил часть торгового зала, включая кассовый аппарат, жидкостью для розжига и подпалил. Затем на место приехали полицейские и задержали буйного "покупателя". По некоторым данным, один человек получил ожоги — его доставили в больницу.
В региональном главке МВД чуть позже уточнили, что в результате инцидента всё-таки обошлось без пострадавших. Задержанного осмотрели прибывший врачи скорой помощи, после этого он был доставлен в отделение полиции.
Последствия пожара в магазине в Липецкой области. Фото © VK / Жесть Липецк
Ранее Life.ru писал, что в Пермском крае женщина устроила погром в магазине. Дебоширку оштрафовали на 1000 рублей, при этом ущерб магазину составил около 50 тысяч.