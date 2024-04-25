Вытаскивали за ноги: Неадекватный пироман устроил погром и пожар в магазине под Липецком

В селе Кулешовка Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. Сам злоумышленник покидать помещение не спешил, поэтому его пришлось вытаскивать на улицу за ноги. Соответствующее видео появилось в местных пабликах. По данным SHOT, всё произошло пару часов назад.

Мужчина устроил погром и пожар в магазине под Липецком. Видео © Telegram / Липецк с огоньком

Как сообщает телеграм-канал, сначала неадекват угрожал продавцам ножом, а потом облил часть торгового зала, включая кассовый аппарат, жидкостью для розжига и подпалил. Затем на место приехали полицейские и задержали буйного "покупателя". По некоторым данным, один человек получил ожоги — его доставили в больницу.

В региональном главке МВД чуть позже уточнили, что в результате инцидента всё-таки обошлось без пострадавших. Задержанного осмотрели прибывший врачи скорой помощи, после этого он был доставлен в отделение полиции.

Последствия пожара в магазине в Липецкой области. Фото © VK / Жесть Липецк