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26 февраля, 14:46

Кусала торты и обливалась кефиром: Россиянка заплатит 1000 руб. за устроенный армагеддон в магазине

В Прикамье женщину оштрафовали на 1000 рублей за погром в "Пятёрочке"

Последствия нашествия жительницы Прикамья на "Пятёрочку". Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия нашествия жительницы Прикамья на "Пятёрочку". Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Жительница Пермского края месяц назад устроила погром в магазине "Пятёрочка". Инцидент произошёл в городе Верещагине. Сегодня суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство и оштрафовал дебоширку на 1000 рублей. При этом ущерб магазину составил 50 тысяч рублей.

Жительница города Верещагина в Пермском крае разгромила "Пятёрочку". Видео SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает Ura.ru, в январе жительница Прикамья устроила настоящий армагеддон в "Пятёрочке". Очевидцы рассказали, что она откусывала торты, скидывала товары с полок, обливалась кефиром, пила коктейли, разбивала бутылки, крушила кассы. По некоторым данным, женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы.

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Никита Никонов
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