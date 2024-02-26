Кусала торты и обливалась кефиром: Россиянка заплатит 1000 руб. за устроенный армагеддон в магазине

Жительница Пермского края месяц назад устроила погром в магазине "Пятёрочка". Инцидент произошёл в городе Верещагине. Сегодня суд рассмотрел протокол за мелкое хулиганство и оштрафовал дебоширку на 1000 рублей. При этом ущерб магазину составил 50 тысяч рублей.

Жительница города Верещагина в Пермском крае разгромила "Пятёрочку". Видео SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает Ura.ru, в январе жительница Прикамья устроила настоящий армагеддон в "Пятёрочке". Очевидцы рассказали, что она откусывала торты, скидывала товары с полок, обливалась кефиром, пила коктейли, разбивала бутылки, крушила кассы. По некоторым данным, женщина лечится в психиатрическом отделении районной больницы.