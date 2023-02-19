Не доставайся же ты никому: В Нижегородской области пьяный "зожник" разгромил стеллаж с алкоголем в магазине
В Нижегородской области мужчина разбил большое количество бутылок с алкоголем в магазине
В городе Балахне Нижегородской области пьяный мужчина разгромил стеллаж со спиртными напитками в "Пятёрочке". По данным NN.ru, всё произошло вчера. Посетитель разбил дверь магазина и сразу же направился к прилавкам с алкоголем. На видео, которое появилось в соцсетях, запечатлено, как он с яростью разбивает бутылки. При этом из некоторых он успевает выпить несколько глотков.
В Нижегородской области мужчина разгромил стеллаж c алкогольными напитками в магазине. Видео © VK / Бандитский Барнаул
Очевидцы говорят, что дебошир — постоянный гость продуктового. Непонятно, чем был вызван его гнев, однако "досталось" не только бутылкам. Выйдя из магазина, мужчина справил нужду на припаркованную машину. Местные жители попытались успокоить агрессивного мужчину и пригрозили ему полицией, однако злоумышленнику было всё равно. В итоге его задержали и отправили в изолятор. На мужчину составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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VK / Бандитский Барнаул