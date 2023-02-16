Кассирша отказалась продавать мандарины принципиальному москвичу и учинила скандал

Москвич решил купить мандарины за три минуты до закрытия супермаркета, однако нарвался на принципиальную продавщицу. Сотрудница "Ленты" на Рогожском Валу отказалась пробивать товар и вдобавок нахамила покупателю. Всё произошедшее он снял на камеру и поделился с Лайфом.

Сотрудница "Ленты" отказалась продавать мандарины принципиальному москвичу за три минуты до закрытия. Видео © LIFE

Мужчине в одиннадцать вечера были жизненно необходимы мандарины, о чём он заявил кассирше. Однако она в его положение входить не собиралась. Какое-то время они спорили друг с другом, а затем продавщица перешла от слов к делу. Она попыталась вытолкнуть настойчивого покупателя из магазина, а затем вырвала из его рук телефон и убежала в подсобку.

В итоге пришлось вызывать полицию. Приехавшие правоохранители вернули мужчине телефон, однако помочь с покупкой цитрусовых не смогли. Теперь покупатель намерен добиваться увольнения сотрудницы.