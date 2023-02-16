Кассирша отказалась продавать мандарины принципиальному москвичу и учинила скандал
Скандальная кассирша отказалась обслуживать покупателя за три минуты до закрытия магазина
Москвич решил купить мандарины за три минуты до закрытия супермаркета, однако нарвался на принципиальную продавщицу. Сотрудница "Ленты" на Рогожском Валу отказалась пробивать товар и вдобавок нахамила покупателю. Всё произошедшее он снял на камеру и поделился с Лайфом.
Сотрудница "Ленты" отказалась продавать мандарины принципиальному москвичу за три минуты до закрытия. Видео © LIFE
Мужчине в одиннадцать вечера были жизненно необходимы мандарины, о чём он заявил кассирше. Однако она в его положение входить не собиралась. Какое-то время они спорили друг с другом, а затем продавщица перешла от слов к делу. Она попыталась вытолкнуть настойчивого покупателя из магазина, а затем вырвала из его рук телефон и убежала в подсобку.
В итоге пришлось вызывать полицию. Приехавшие правоохранители вернули мужчине телефон, однако помочь с покупкой цитрусовых не смогли. Теперь покупатель намерен добиваться увольнения сотрудницы.
Ранее Лайф рассказывал историю из Перми, где "чистый" бандит избил продавца "Пятёрочки" и вынес из магазина пакет шампуня. Сразу задержать его не удалось, однако уже вскоре грабитель был пойман сотрудниками полиции.
LIFE