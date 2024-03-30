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30 марта, 13:25

"Голый штурм" мясного магазина в Екатеринбурге попал на видео

Пьяный екатеринбуржец разделся и устроил погром в мясном магазине

В Екатеринбурге агрессивный после принятого на грудь местный житель оголился по пояс и взял штурмом мясной магазин на улице Титова, 22. Происшествие сняли очевидцы, приславшие видео для публикации в паблик "Инцидент-Екатеринбург".

Пьяный мужчина вламывается в магазин мяса в Екатеринбурге. Видео © VK / "Инцидент-Екатеринбург"

На записи видно, что мужчина сперва стягивает с торса футболку, после этого жестами приглашает кого-то, кто находится внутри магазина, составить ему компанию на улице, а потом стремительно переходит от дипломатии к нападению — выбивает ногой остекление двери, хватает отвалившуюся от неё деревяшку, некоторое время пытается понять, как пройти в проём, не выпуская трофей из рук, швыряет палку в помещение и заходит. В конце видео видно, что его удерживает за шею один из находившихся в магазине мужчин. В это время персонал уже вызвал полицию.

"Прибывший наряд полиции задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Нетрезвый нарушитель ввиду его неадекватного поведения был передан бригаде скорой медицинской помощи", рассказали порталу "E1.ru" в местном УМВД.

Задержанный за погром мясного магазина екатеринбуржец. Фото © УМВД по Екатеринбургу

Задержанный за погром мясного магазина екатеринбуржец. Фото © УМВД по Екатеринбургу

Сам дебошир был предельно пьян и совершенно не помнит, чем был настолько огорчён, что решил занять очередь за мясом, не открывая входную дверь в магазин. Очевидица рассказала, что скрутить агрессивного мужчину действительно помог один из покупателей, после чего нарушителю спокойствия связали руки и ноги скотчем. Вскоре он начал просить охранника магазина, которого до этого чуть не травмировал брошенной частью двери, отпустить его домой. Однако отпустили его в отдел полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом нашем соотечественнике, чей путь пьяного воина производит более яркое впечатление. Дело касается происшествия, случившегося в районе пляжа Карон в Таиланде. Отдыхавший там россиянин основательно переборщил с выпивкой и для разогрева попытался найти себе противника среди постояльцев отеля, где поселился, а потом схватился с целым отрядом местных полицейских, которые не смогли найти на него управы и были вынуждены вырубить мужчину шокером.

Обложка ©

VK / "Инцидент-Екатеринбург"

Юрий Лысенко
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