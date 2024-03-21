"Эмоционально выгорел": Никита Кологривый публично извинился за дебош в Новосибирске
Никита Кологривый объяснил выгоранием свой пьяный дебош в Новосибирске
Никита Кологривый принёс публичные извинения за пьяный дебош в Новосибирске. Соответствующее видео артист опубликовал в телеграм-канале. Актёр не стал оправдывать своё поведение, объяснив его усталостью и эмоциональным выгоранием.
Никита Кологривый публично извинился за дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / Никита Кологривый
"Простите меня, дорогие... Я думаю, кто за мной следит, понимает прекрасно, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять", — сказал он.
Также Кологривый призвал зрителей не питать иллюзий относительно его личности. Он пообещал, что исправится и докажет, что является достойным членом общества.
Напомним, Никита Кологривый посетил Новосибирск и отметился там громким пьяным дебошем: пришёл в одно из заведений, напился и начал приставать к сотруднице, а потом и вовсе устроил драку. Актёра задержали, он раскаялся в содеянном, назвав поступок "дуростью". По словам артиста, он уже извинился перед пострадавшей и руководством бара. Тем не менее суд постановил арестовать его на семь суток. С решением, как пишут СМИ, не согласна областная прокуратура, требовавшая для Кологривого 15 суток ареста.
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