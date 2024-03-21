"Эмоционально выгорел": Никита Кологривый публично извинился за дебош в Новосибирске

Никита Кологривый принёс публичные извинения за пьяный дебош в Новосибирске. Соответствующее видео артист опубликовал в телеграм-канале. Актёр не стал оправдывать своё поведение, объяснив его усталостью и эмоциональным выгоранием.

"Простите меня, дорогие... Я думаю, кто за мной следит, понимает прекрасно, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять", — сказал он.