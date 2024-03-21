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21 марта, 09:50

"Эмоционально выгорел": Никита Кологривый публично извинился за дебош в Новосибирске

Никита Кологривый объяснил выгоранием свой пьяный дебош в Новосибирске

Никита Кологривый принёс публичные извинения за пьяный дебош в Новосибирске. Соответствующее видео артист опубликовал в телеграм-канале. Актёр не стал оправдывать своё поведение, объяснив его усталостью и эмоциональным выгоранием.

Никита Кологривый публично извинился за дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / Никита Кологривый

"Простите меня, дорогие... Я думаю, кто за мной следит, понимает прекрасно, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен, и считаю, что должен достойно это принять", — сказал он.

Также Кологривый призвал зрителей не питать иллюзий относительно его личности. Он пообещал, что исправится и докажет, что является достойным членом общества.

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Напомним, Никита Кологривый посетил Новосибирск и отметился там громким пьяным дебошем: пришёл в одно из заведений, напился и начал приставать к сотруднице, а потом и вовсе устроил драку. Актёра задержали, он раскаялся в содеянном, назвав поступок "дуростью". По словам артиста, он уже извинился перед пострадавшей и руководством бара. Тем не менее суд постановил арестовать его на семь суток. С решением, как пишут СМИ, не согласна областная прокуратура, требовавшая для Кологривого 15 суток ареста.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / n.kologrivyy

Матвей Константинов
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