Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после пьяного дебоша в баре

Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после пьяного дебоша в одном из местных ресторанов. По данным SHOT, сейчас актёра везут в отдел полиции. Ему грозит 15 суток за мелкое хулиганство.

Также телеграм-канал раскрывает подробности громкого дебоша. Изначально артист вёл себя приветливо, но потом начал пить с товарищами крепкие напитки. Разгорячившись, Кологривый стал приставать к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее актёр пошёл ругаться с гостями и охраной: орал, толкался, а в конце снял с себя футболку и начал разбрасываться угрозами.

Сотрудники пытались успокоить известного посетителя, но всё тщетно. Из заведения его вывели друзья. Утром руководство пыталось связаться с менеджером артиста, чтобы получить извинения за приставания к официантке, но Кологривый "ушёл в отказ". Саму девушку отправили на медосвидетельствование, она планирует уже сегодня вернуться к работе.