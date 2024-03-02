Дорога к скользкому счастью: Почему Кологривый ушёл от жены после сериала "Слово пацана" Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый ушёл от жены. Некоторые уверены, что во всём виновата его коллега Агата Муцениеце. 1 марта, 21:35 Почему актёр Кологривый ушёл от жены после сериала "Слово пацана". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy

Актёр Никита Кологривый к своим 29 годам снялся в нескольких громких картинах — "Балканский рубеж", "Девятаев", "По щучьему велению", "Два холма", а роль Кащея в сериале "Слово пацана" добавила ему только популярности. Однако пострадала его личная жизнь. Кологривый объявил, что разводится с женой. Life.ru рассказывает подробнее о личной жизни известного актёра.

Жена и ребёнок

В 2020 году Кологривый женился на актрисе Александрине Питиримовой. Они познакомились во время учёбы в ГИТИСе и до брака встречались шесть лет. В 2021-м в молодой семье произошло пополнение — Питиримова родила девочку, которую назвали редким именем Есения. Актёр присутствовал на родах супруги и даже перерезал новорождённой малышке пуповину.

Никита Кологривый и его супруга Александрина Питиримова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy

В своих соцсетях он регулярно признавался, что счастлив, и казалось, что в молодой семье царит полная идиллия. Но постоянные разъезды и многочисленные съёмки Кологривого испортили отношения актёров. Тем более и Питиримова трудится в Московском губернском театре.

В конце 2023 года, как раз в разгар выхода сериала "Слово пацана", Никита заявил, что расстался с Александриной. При этом официально брак они ещё не расторгли, а только разъехались по разным квартирам.

Кологривый в интервью признал себя виновным в распаде семьи: "Так сложилось, что мы уже какое-то время не живём вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем".

Никита Кологривый и его жена Александрина Питиримова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy

А вот жена актёра явно обижена на него. Это можно заметить из её комментария журналистам о расставании.

— Хочу оставить заявление Никиты без комментариев. Как и большинство его слов и действий. Сейчас я счастлива, дочка со мной, — заявила Питиримова. Так может, дело совсем не в нехватке времени на семью?

Роман с экс-женой Павла Прилучного?

Некоторые СМИ сообщили, что Кологривый ушёл от жены из-за кратковременного романа с актрисой Агатой Муцениеце (бывшей женой Павла Прилучного). Никита познакомился с ней на съёмках фильма "Я — медведь", где оба снялись в главных ролях. Источники утверждают, что актёр просто потерял голову от харизматичной Агаты. Но Муцениеце не стала отвечать ему взаимностью, потому что он официально женат.

Актриса Агата Муцениеце. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agataagata

Журналисты из "Стархита" расспросили супругу Кологривого о возможной интрижке мужа. Питиримова не верит в измену Никиты: "Честно говоря, ничего не хочется комментировать, так как в этом просто нет смысла. Только чья-то фантазия. Ни Агата, как и никто другой, не были причиной нашего расставания. Видимо, поклонники Агаты или, как пишут, её друзья хотели бы, чтобы так было, но, увы, они неточны в датах, информации. И уж точно неточны в фактах. Сейчас мы с Никитой в отличных отношениях, не в разводе, а остальное — личное, дальше будет видно. Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает".

В такой роман действительно верится с трудом. Муцениеце уже длительное время встречается с 39-летним бизнесменом Владимиром Перельманом. А Кологривый сильно загружен на работе. Сейчас актёр готовится сыграть Владимира Жириновского в биографической картине об известном политике.

Авторы Кира Громова