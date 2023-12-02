Чем цепляет сериал "Слово пацана" и как всё было на самом деле Новый сериал "Слово пацана", в котором рассказывается история подростка, попавшего в одну из казанских банд в 1980-х годах, буквально изумил не только российского зрителя, но и граждан из стран СНГ. 1 декабря, 21:40 Обложка. Кадр © "Слово пацана. Кровь на асфальте". Режиссёр и сценарист Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk.ru

Родители Казани хватаются за голову: очередная романтизация бытия молодёжных банд — совсем не то, на чём можно правильно воспитывать подростков. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец уже призывает запретить сериал и указывает, что он ещё аукнется новыми криминальными бедами. Лайф решил напомнить, как всё было.

Охранники цеховиков и молодёжь под крышей КГБ

Социологи считают, что казанский феномен возник не на пустом месте. Первые банды в городе появились ещё в 1940–1950-х годах. Свою роль сыграла война: мужчины ушли на фронт, на их рабочие места приехали деревенские, городские мальчишки начали отстаивать свои дворы. Так и начались первые потасовки.

В 1960–1970-х годах процесс, возможно, был поддержан спецслужбами. Тогда в КГБ было распространено мнение, что неформалы, как и диссиденты, — главные враги Отечества. И лучше всего, если их на место поставит рабочая молодёжь. Но молодёжь работать уже тогда не особо хотела, а предпочитала стрясти деньжат с благополучных сверстников. Немалую роль сыграл и тот фактор, что рядом с Казанью в советское время было много колоний.

В ОПГ Татарстана 80-х и 90-х годов состояли школьники, студенты, учащиеся ПТУ, молодые специалисты, рабочая молодёжь, интеллигенция и даже дети партийной номенклатуры. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Внесли лепту в феномен и цеховики. Они использовали группировки как охрану для грузов и просчитались: бойцы выросли, поделили сферы влияния в городе и поставили предпринимателей на счётчик — занялись рэкетом. Не брезговали и обычной уголовщиной: грабежами, гоп-стопом, убийствами.

Количество банд едва ли поддаётся счёту: они возникали, распадались, соединялись с другими группировками и объединялись в союзы. "Теплоконтроль", "Грязь", "Сквер", "Слобода", "Перваки", "Караваево", "Низы", "Шатура", "Телестудия" — имя им легион. К моменту распада СССР в Казани в банду входил каждый третий подросток. В одном Баумановском районе орудовало пять ОПГ по 40–50 человек, во главе которых стояли опытные и циничные рецидивисты.

Бандитская иерархия

Основной состав банды называли коробкой. Банды состояли из детей и подростков разных возрастов. Младшим было по 10–13 лет, их звали "шелухой", "скорлупой". Затем шли супера, молодые, средние, старшие (старшаки) и старики. Часто количество взрослых членов банды доходило до 40%. Каждую банду возглавляли авторитеты. Они, как и старики, были вооружены не монтировками и арматурой, а огнестрельным оружием и шли на серьёзные преступления и конфликты с конкурентами.

Общее количество членов группировки доходило до 150–300 человек. В ОПГ состояли школьники, студенты, учащиеся ПТУ, молодые специалисты, рабочая молодёжь, интеллигенция и даже дети партийной номенклатуры. Все, кто не входил в банду, считались ботанами и чушпанами. Унизить их, побить и вывернуть карманы было нормой.

Банда "Тяп-ляп"

Штаб банды находился в подвале одного из жилых домов, в качалке. Её члены жили в районе завода "Теплоконтроль" и прославились "пробегами" по Казани. Фото © amarok-man.livejournal.com

Эта группировка выросла из молодёжной банды в 1970-х годах. Её возглавляли три лидера: Завдат Хантимиров, Сергей Скрябин и Сергей Антипов. Штаб банды находился в подвале одного из жилых домов, в качалке. Её члены жили в районе завода "Теплоконтроль" и прославились "пробегами" по Казани, во время которых вооружённые арматурой и кастетами подростки избивали всех, кого встречали. Милиция срывала "мероприятия", но это удавалось не всегда. Например, пробег 1978 года в район Ново-Татарской слободы, во время которого были убиты два человека и искалечены десятки, прошёл для преступников удачно: пострадавшие не стали писать заявления.

Укрепившись в районе, "тяп-ляпы" занялись уголовщиной: кражами, гоп-стопом и рэкетом цеховиков. Попытки милиции проникнуть в группу окончились провалом — агента убили. Арест одного из членов банды, Искандера Тазетдинова, привёл к боевым действиям между милицией и бандитами: Хантимиров решил ради друга "поднять город".

После серьёзной перестрелки МВД Казани взялось за бандитов всерьёз — были задержаны почти все члены банды. Антипов пытался организовать убийство прокурора, занимавшегося делом, но был арестован.

Символика ОПГ "Тяп-ляп" в одном из жилых домов микрорайона "Теплоконтроль". Фото © Wikipedia / MarSaf

На суде бандитам вменялись четыре убийства, 36 грабежей и 15 покушений. Конец был закономерен: Хантемирова и Тазетдинова расстреляли, а Антипов и Скрябин получили по 15 лет. Когда Хантемирова вели на расстрел, с ним случилась истерика.

"Перваки"

ОПГ "Перваки" появилась в Казани в 1970-е годы и сложилась из уличных банд, члены которых жили в микрорайоне "Горки-1". Алкоголь и табак в банде были под запретом, поощрялись занятия в спортзале и секциях. Каждый член банды отвечал за двух других, помоложе.

Казанский жилой район Горки, откуда родом "Перваки". Фото © Wikipedia / MarSaf

В начале 1990-х в "Перваки" влились ещё шесть банд, что позволило им стать крупной ОПГ: количество боевиков доходило до 500 человек. Бандиты промышляли наркотой, рэкетом, заказными убийствами, крышевали проституток. Ездили на жёлтых "хаммерах", жили богато, но недолго. Гибли в перестрелках, сами убивали ни в чём не повинных людей, попавших под перекрёстный огонь. Их захватывали в заложники и казнили бандиты из других ОПГ — в Казани разгорелись войны между бандами. Попытки перемирия часто завершались разборками. Например, война межу "Перваками" и борисковскими началась с инцидента в ресторане "Нарат", где бандиты мирились, но перепились и открыли стрельбу.

В 1998 году лидер "Хади Такташа" объявил награду за каждого убитого первака. В результате резни на тот свет отправились семь перваков. В середине 1990-х были убиты авторитеты Николаев и Гусев, в 1998-м до смерти забили Павла Кудряшова и убили Марата Исхакова.

На счету "Перваков" тоже немало смертей. Считается, что это они убили лидера "Калуги" Вячеслава Татарова и учредителя "Русского радио" Тимура Атнагулова. Вы удивитесь, но многие из бандитов до сих пор на свободе (их вина в суде не доказана) или числятся в розыске. Но другие сидят пожизненно или "скончались" во время следствия.

"Жилка"

Эта группировка вошла в силу в лихие 1990-е годы, вобрав в себя более мелкие банды. Основным лидером стал Хайдар Закиров. В банде существовала жёсткая дисциплина: провинившихся избивали и убивали. В 1990-е банда держала комбинат "Оргсинтез", Казанский вертолётный завод и пыталась проникнуть на АвтоВАЗ.

Криминальный авторитет Хайдар Закиров (Хайдер) Фото © mzk2.ru

Закиров быстро стал бельмом на глазу для других бандитов Казани и поэтому перебрался в Санкт-Петербург, где его банда успешно соперничала с тамбовскими и великолукскими бандитами. В Питере казанские подчинили себе магазины Невского проспекта, рынки, под их влиянием оказались банки. Затем Закиров распространил контроль и на север Москвы. Вскоре за эти территории разгорелась нешуточная война внутри ОПГ. В результате конкуренции Закирова убили в 1996 году.

Остатки банды орудовали вплоть до нулевых. В 2002 году бандитов взяли. Им были предъявлены обвинения в преступлениях, в том числе в 20 убийствах. Лидер ОПГ Марухин был приговорён к пожизненному сроку, а другие получили от 17 до 25 лет.

"Хади Такташ"

Ядро группировки состояло из подростков с судимостью. Во времена СССР всё ограничивалось драками и гоп-стопом, а в девяностые всё стало всерьёз. Банда разделилась на молодых и старых. Старики отстаивали воровские законы, молодёжь хотела заниматься бизнесом и просто перестреляла неугодных.

Правая рука главаря "Хади Такташа" Радик Галиакберов по прозвищу Раджа (в бежевом пальто). Фото © youtube / DaiFiveTop

После зачистки ОПГ возглавил Николай Гусев, а его правой рукой стал Радик Галиакберов (Раджа). Гусев и Раджа взяли под контроль всю проституцию Казани, весь ритуальный бизнес и наводнили город героином, то есть убивали людей и получали прибыль с похорон. "Налогом" были обложены более 40 предприятий города.

Годом расцвета банды считается 1997-й. На этот период пришлась война "Хади Такташа" с "Перваками". Достижения были своеобразными: убийства, расчленёнка и трупы, трупы...

Спустя два года банде пришёл конец. Сначала был арестован лидер Марс Гизатуллин. Он отсидел три года, вышел на свободу и был убит. В ноябре 1999-го убили ещё одного лидера ОПГ — Владимира Марушкина. В конце года за решёткой оказалась целая вереница бандитов. В общей сложности им было предъявлено обвинение в 60 убийствах. Впервые в российской практике была применена программа защиты свидетелей. В результате два лидера ОПГ были осуждены на пожизненное заключение, а остальные получили сроки от 12 до 24 лет.

"Гастролёры"

Были в Казани и менее значительные банды. Например, в начале 1970-х годов там отметилась банда "Гастролёры", которая состояла из двух человек. Руководил бандой уголовник Вадим Сидоров, привлёкший к преступлениям своего друга Юрия Казакова. Бандиты орудовали не в Казани, а колесили по городам СССР. Так, пистолет ПМ они добыли у милиционера в Киеве, которого убили. Самым громким преступлением стало ограбление инкассаторов в Казани, где бандиты убили водителя такси.

Однако гуляли они недолго: в 1973 году преступников взяли, судили и приговорили к расстрелу. Причём уголовник Сидоров писал жалостливые письма и уверял, что готов отработать всё, что украл. Известно, что одного из них на расстрел несли на руках: идти сам он не мог и буквально ходил под себя от нервного расстройства.

Как видите, подражать тут некому, если вы только не хотите оказаться раньше срока на кладбище или провести несколько десятков лет на зоне. Подросткам это объяснить трудно, почти невозможно. Героизация негодяев может сыграть со страной злую шутку, как это было уже всего пару десятков лет назад. Например, по данным "Бизнес-газеты", уже сейчас число молодёжных банд в Казани достигло 28. Это крупные группировки по 100–300 человек. Часть из них — новые банды, часть — остатки старых. Следует помнить, что молодёжные ОПГ — это ещё питательная среда для экстремистов всех мастей. Когда страна ведёт СВО, допускать повторения истории нельзя.

Авторы Александр Лаврентьев