Дрался и укусил официантку: Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в сибирском баре

Актёр Никита Кологривый посетил Новосибирск и отметился там пьяным дебошем с дракой и сексуальными домогательствами. На видео — то, как популярный артист голый бегает по одному из местных ресторанов. По словам сотрудников заведения, он сильно перебрал с алкоголем и, видимо, решил ещё добрать тепла, но уже женского: подошёл к сотруднице, уже закрывшей смену, лёг к ней на колени и начал склонять к близости.