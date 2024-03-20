Дрался и укусил официантку: Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в сибирском баре
"Абзац": Актёр Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане
Никита Кологривый. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy
Актёр Никита Кологривый посетил Новосибирск и отметился там пьяным дебошем с дракой и сексуальными домогательствами. На видео — то, как популярный артист голый бегает по одному из местных ресторанов. По словам сотрудников заведения, он сильно перебрал с алкоголем и, видимо, решил ещё добрать тепла, но уже женского: подошёл к сотруднице, уже закрывшей смену, лёг к ней на колени и начал склонять к близости.
Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / "Абзац"
Девушка отказала артисту, и тот в ответ укусил её за ногу, начал заламывать руки и приставать настойчивее. Также пострадали два парня, на которых Кологривый набросился с кулаками. К слову, ни актёр, ни его директор так и не связались с руководством заведения и не извинились. Делом занимается полиция.
Напомним, осенью дебош устроил коллега Никиты Кологривого по цеху — актёр Сергей Чирков, известный в том числе по фильмам "Домовой" и "На игре". Он согласился бесплатно поддержать участников конкурса детских талантов в подмосковном Обнинске, но на деле всё закончилось пьяным перформансом и слезами некоторых подростков. Организаторам пришлось запереть артиста в гримёрке, где позднее нашли бутылки из-под виски. Спустя несколько дней актёр приехал в городскую прокуратуру для беседы и, как выяснилось позже, отделался штрафом в тысячу рублей. В беседе с Life.ru артист признался, что ему очень стыдно.