"Стыдно": Звезда "Домового" пообещал Лайфу искупить вину за пьяный дебош перед детьми
Актёр Чирков пообещал искупить вину перед детьми после дебоша в Обнинске
Актёр Сергей Чирков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёр Сергей Чирков, который оказался в центре скандала после своего пьяного перформанса в Обнинске на детском конкурсе талантов, пообещал, что отныне всегда будет выходить на сцену исключительно трезвым. Также в беседе с SHOT он заявил, что намерен искупить свою вину.
Актёр Чирков пообещал искупить вину перед детьми после дебоша в Обнинске. Видео © Telegram / SHOT
"Я думаю, что я найду какой-то способ прийти к общему знаменателю. Мне очень стыдно и очень неприятно", — сказал Чирков перед выходом на сцену Театра комедии, где он играет в спектакле "Шикарная свадьба".
Артист добавил, что уже извинился перед детьми, и назвал инцидент "стечением обстоятельств".
Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал конкурса талантов среди детей. Сергей Чирков согласился приехать и поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс и даже довёл некоторых подростков до слёз. Организаторам пришлось запереть Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски. Спустя несколько дней после инцидента актёр приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу. Позже стало известно, что Чиркова оштрафовали на тысячу рублей.