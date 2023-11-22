"Стыдно": Звезда "Домового" пообещал Лайфу искупить вину за пьяный дебош перед детьми

Актёр Сергей Чирков, который оказался в центре скандала после своего пьяного перформанса в Обнинске на детском конкурсе талантов, пообещал, что отныне всегда будет выходить на сцену исключительно трезвым. Также в беседе с SHOT он заявил, что намерен искупить свою вину.

Актёр Чирков пообещал искупить вину перед детьми после дебоша в Обнинске. Видео © Telegram / SHOT

"Я думаю, что я найду какой-то способ прийти к общему знаменателю. Мне очень стыдно и очень неприятно", — сказал Чирков перед выходом на сцену Театра комедии, где он играет в спектакле "Шикарная свадьба".