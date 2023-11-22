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"Я уже съел себя вообще весь": Актёр из "Домового" объяснил пьяный перформанс безалаберностью

Актёр Сергей Чирков извинился за дебош на детском конкурсе в Обнинске

22 ноября, 10:03
<p>Актëр Сергей Чирков. Обложка © Vk.com / <a href="https://vk.com/id3728725?w=wall3728725_1949" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Чирков</a></p>

Актëр Сергей Чирков. Обложка © Vk.com / Сергей Чирков

Актёр Сергей Чирков, который устроил пьяный перформанс на детском конкурсе талантов в Обнинске, раскаялся и принёс извинения за своё поведение. Причиной инцидента звезда фильма "Домовой" назвал стечение обстоятельств и собственную безалаберность.

"Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за своё поведение, места себе не нахожу. И, наверное, общаюсь с вами для того, чтобы получить прощение, всегда ваш, Домовой", — сказал Сергей в беседе с журналистами. — "Ребят, я уже съел себя вообще весь".

Актёр Сергей Чирков извинился за дебош на детском конкурсе в Обнинске. Видео © SHOT

Он добавил, что планирует принести извинения детям-участникам и организаторам конкурса, и попросил строго его не судить, потому что инцидент и так грозит ему бессонными ночами.

"Красился и плакал": Устроивший дебош на конкурсе талантов актёр из "Домового" заходил в гримёрки к детям

"Красился и плакал": Устроивший дебош на конкурсе талантов актёр из "Домового" заходил в гримёрки к детям

Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал конкурса талантов среди детей. Сергей Чирков согласился приехать и поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс и даже довёл некоторых подростков до слёз. Организаторам пришлось запереть Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски. Спустя несколько дней после инцидента актёр приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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