"Я уже съел себя вообще весь": Актёр из "Домового" объяснил пьяный перформанс безалаберностью
Актёр Сергей Чирков извинился за дебош на детском конкурсе в Обнинске
Актëр Сергей Чирков. Обложка © Vk.com / Сергей Чирков
Актёр Сергей Чирков, который устроил пьяный перформанс на детском конкурсе талантов в Обнинске, раскаялся и принёс извинения за своё поведение. Причиной инцидента звезда фильма "Домовой" назвал стечение обстоятельств и собственную безалаберность.
"Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за своё поведение, места себе не нахожу. И, наверное, общаюсь с вами для того, чтобы получить прощение, всегда ваш, Домовой", — сказал Сергей в беседе с журналистами. — "Ребят, я уже съел себя вообще весь".
Актёр Сергей Чирков извинился за дебош на детском конкурсе в Обнинске. Видео © SHOT
Он добавил, что планирует принести извинения детям-участникам и организаторам конкурса, и попросил строго его не судить, потому что инцидент и так грозит ему бессонными ночами.
"Красился и плакал": Устроивший дебош на конкурсе талантов актёр из "Домового" заходил в гримёрки к детям
Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал конкурса талантов среди детей. Сергей Чирков согласился приехать и поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс и даже довёл некоторых подростков до слёз. Организаторам пришлось запереть Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски. Спустя несколько дней после инцидента актёр приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу.