"Я уже съел себя вообще весь": Актёр из "Домового" объяснил пьяный перформанс безалаберностью

Актёр Сергей Чирков, который устроил пьяный перформанс на детском конкурсе талантов в Обнинске, раскаялся и принёс извинения за своё поведение. Причиной инцидента звезда фильма "Домовой" назвал стечение обстоятельств и собственную безалаберность.

"Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за своё поведение, места себе не нахожу. И, наверное, общаюсь с вами для того, чтобы получить прощение, всегда ваш, Домовой", — сказал Сергей в беседе с журналистами. — "Ребят, я уже съел себя вообще весь".