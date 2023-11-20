Актёр из "Домового" довёл детей до слёз, матерился и валялся на полу на конкурсе талантов
Актëр Сергей Чирков утроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске
Актëр Сергей Чирков. Обложка © Vk.com / Сергей Чирков
Актëр Сергей Чирков, известный по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", устроил пьяный перформанс перед детьми на конкурсе талантов в Калужской области. Об этом сообщает SHOT и публикует видео дебоша.
Актëр Сергей Чирков утроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © SHOT
Артиста позвали в качестве звёздного гостя на финал молодёжного конкурса "Энергия улиц" в Обнинске, чтобы воодушевить участников, но он довёл их до слёз. По словам очевидцев, Чирков решил подбодрить участников перед началом мероприятия, но был в невменяемом состоянии. Странные наставления с матом понравились отнюдь не всем — кто-то из детей напугался и расплакался.
После наставлений Чирков решил что-то покурить прямо на полу Дома культуры. Позже звезду привели в себя и даже выпустили на сцену на пару минут, но дать слово уже не рискнули.
А весной дебош в самарском баре устроил Рома Зверь. Со слов очевидцев, лидер группы "Звери" кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.