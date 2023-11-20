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20 ноября, 05:46

Актёр из "Домового" довёл детей до слёз, матерился и валялся на полу на конкурсе талантов

Актëр Сергей Чирков утроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске

<p>Актëр Сергей Чирков. Обложка © Vk.com / <a href="https://vk.com/id3728725?w=wall3728725_1949" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Чирков</a></p>

Актëр Сергей Чирков. Обложка © Vk.com / Сергей Чирков

Актëр Сергей Чирков, известный по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", устроил пьяный перформанс перед детьми на конкурсе талантов в Калужской области. Об этом сообщает SHOT и публикует видео дебоша.

Актëр Сергей Чирков утроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © SHOT

Артиста позвали в качестве звёздного гостя на финал молодёжного конкурса "Энергия улиц" в Обнинске, чтобы воодушевить участников, но он довёл их до слёз. По словам очевидцев, Чирков решил подбодрить участников перед началом мероприятия, но был в невменяемом состоянии. Странные наставления с матом понравились отнюдь не всем — кто-то из детей напугался и расплакался.

После наставлений Чирков решил что-то покурить прямо на полу Дома культуры. Позже звезду привели в себя и даже выпустили на сцену на пару минут, но дать слово уже не рискнули.

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А весной дебош в самарском баре устроил Рома Зверь. Со слов очевидцев, лидер группы "Звери" кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.

Александра Вишнякова
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