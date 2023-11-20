Актёр из "Домового" довёл детей до слёз, матерился и валялся на полу на конкурсе талантов

Актëр Сергей Чирков, известный по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", устроил пьяный перформанс перед детьми на конкурсе талантов в Калужской области. Об этом сообщает SHOT и публикует видео дебоша.

Актëр Сергей Чирков утроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © SHOT

Артиста позвали в качестве звёздного гостя на финал молодёжного конкурса "Энергия улиц" в Обнинске, чтобы воодушевить участников, но он довёл их до слёз. По словам очевидцев, Чирков решил подбодрить участников перед началом мероприятия, но был в невменяемом состоянии. Странные наставления с матом понравились отнюдь не всем — кто-то из детей напугался и расплакался.