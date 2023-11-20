Актёра из "Домового" пришлось запереть в гримёрке после пьяного перформанса перед детьми

По данным телеграм-канала, неадекватное состояние Чиркова организаторы заметили за 20 минут до начала конкурса и поэтому не хотели допускать его на сцену. Ещё во время репетиции он обматерил детей и покурил вейп прямо на глазах у изумлённой публики. Тем не менее именитый гость всё же прорвался на сцену во время торжественного мероприятия. В итоге его быстро увели и закрыли в гримёрке, чтобы не сорвать финал. Сам же Чирков заявил, что "просто устал". Ближе к концу мероприятия чуть протрезвевшую звезду выпустили, он вручил дипломы детям и, даже не извинившись, уехал.