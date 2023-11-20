Актёра из "Домового" пришлось запереть в гримёрке после пьяного перформанса перед детьми
SHOT: Актёра Чиркова заперли в гримёрке после его пьяного перформанса в Обнинске
Актёр Сергей Чирков. Обложка © VK / Сергей Чирков
После пьяного перформанса актёра Сергея Чиркова заперли в гримёрке на конкурсе молодых талантов в Обнинске. Как узнал SHOT, артист напился ещё перед началом мероприятия — в гримёрке были найдены бутылки из-под виски.
Актëр Сергей Чирков устроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, неадекватное состояние Чиркова организаторы заметили за 20 минут до начала конкурса и поэтому не хотели допускать его на сцену. Ещё во время репетиции он обматерил детей и покурил вейп прямо на глазах у изумлённой публики. Тем не менее именитый гость всё же прорвался на сцену во время торжественного мероприятия. В итоге его быстро увели и закрыли в гримёрке, чтобы не сорвать финал. Сам же Чирков заявил, что "просто устал". Ближе к концу мероприятия чуть протрезвевшую звезду выпустили, он вручил дипломы детям и, даже не извинившись, уехал.
Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз.