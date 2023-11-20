"Красился и плакал": Устроивший дебош на конкурсе талантов актёр из "Домового" заходил в гримёрки к детям
Мать участницы конкурса с Чирковым: Сначала дети смеялись, потом им было страшно
Сергей Чирков. Обложка © Telegram / SHOT
Российский актёр Сергей Чирков, которого пригласили на конкурс молодых талантов в Обнинске как члена жюри, во время репетиции заходил в гримёрки к выступавшим, брал их косметику, красился, а потом матерился и плакал. Об этом рассказала мать одной из участниц мероприятия.
Актëр Сергей Чирков устроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © Telegram / SHOT
"Сначала детям было смешно, потом действительно стало страшно. Впечатлений масса. Не понимаю, почему сразу его не вывели, конечно. Довёл до слёз одну девочку, но сама лично этого не видела и дочь тоже, это было в другой гримёрке. Организаторы пытались его вывести, он оказывал сопротивление, махал руками сильно", — отметила женщина в беседе с "Газетой.ru".
Мать другой участницы заявила, что родители написали на 39-летнего Чиркова заявление в полицию. По её словам, актёра выводили, но он возвращался, так как его "никто нигде не закрывал". Женщина добавила, что артист действительно довёл до слёз одну из девочек — ей примерно девять лет.
"Жаль, моя дочь мне сообщила о том, что он заходил в детскую гримёрку к ним и так себя вёл, только когда мы пришли домой. Если бы я сразу про это узнала, я б его на мелкие куски порвала", — подчеркнула она.
Как сообщал Лайф, Сергея Чиркова, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Но вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз. Чтобы закончить мероприятие, организаторы заперли Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски.