"Красился и плакал": Устроивший дебош на конкурсе талантов актёр из "Домового" заходил в гримёрки к детям

Российский актёр Сергей Чирков, которого пригласили на конкурс молодых талантов в Обнинске как члена жюри, во время репетиции заходил в гримёрки к выступавшим, брал их косметику, красился, а потом матерился и плакал. Об этом рассказала мать одной из участниц мероприятия.

Актëр Сергей Чирков устроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © Telegram / SHOT

"Сначала детям было смешно, потом действительно стало страшно. Впечатлений масса. Не понимаю, почему сразу его не вывели, конечно. Довёл до слёз одну девочку, но сама лично этого не видела и дочь тоже, это было в другой гримёрке. Организаторы пытались его вывести, он оказывал сопротивление, махал руками сильно", — отметила женщина в беседе с "Газетой.ru".

Мать другой участницы заявила, что родители написали на 39-летнего Чиркова заявление в полицию. По её словам, актёра выводили, но он возвращался, так как его "никто нигде не закрывал". Женщина добавила, что артист действительно довёл до слёз одну из девочек — ей примерно девять лет.