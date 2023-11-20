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20 ноября, 13:38

"Красился и плакал": Устроивший дебош на конкурсе талантов актёр из "Домового" заходил в гримёрки к детям

Мать участницы конкурса с Чирковым: Сначала дети смеялись, потом им было страшно

<p>Сергей Чирков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей Чирков. Обложка © Telegram / SHOT

Российский актёр Сергей Чирков, которого пригласили на конкурс молодых талантов в Обнинске как члена жюри, во время репетиции заходил в гримёрки к выступавшим, брал их косметику, красился, а потом матерился и плакал. Об этом рассказала мать одной из участниц мероприятия.

Актëр Сергей Чирков устроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © Telegram / SHOT

"Сначала детям было смешно, потом действительно стало страшно. Впечатлений масса. Не понимаю, почему сразу его не вывели, конечно. Довёл до слёз одну девочку, но сама лично этого не видела и дочь тоже, это было в другой гримёрке. Организаторы пытались его вывести, он оказывал сопротивление, махал руками сильно", — отметила женщина в беседе с "Газетой.ru".

Мать другой участницы заявила, что родители написали на 39-летнего Чиркова заявление в полицию. По её словам, актёра выводили, но он возвращался, так как его "никто нигде не закрывал". Женщина добавила, что артист действительно довёл до слёз одну из девочек — ей примерно девять лет.

"Жаль, моя дочь мне сообщила о том, что он заходил в детскую гримёрку к ним и так себя вёл, только когда мы пришли домой. Если бы я сразу про это узнала, я б его на мелкие куски порвала", — подчеркнула она.

Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми

Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми

Как сообщал Лайф, Сергея Чиркова, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Но вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз. Чтобы закончить мероприятие, организаторы заперли Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски.

Никита Осипов
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