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20 ноября, 11:30

Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми

SHOT: Актёру Чиркову грозят арест и штраф за пьяный перформанс в Обнинске

<p>Актёр Сергей Чирков. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id3728725?z=photo3728725_457239131/photo_feed3728725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Чирков</a></p>

Актёр Сергей Чирков. Обложка © VK / Сергей Чирков

Актёру Сергею Чиркову грозят арест и штраф за пьяный перформанс на детском конкурсе талантов "Энергия улиц" в Обнинске. Как узнал SHOT, полиция инициировала проверку после скандального инцидента с участием артиста.

Актëр Сергей Чирков устроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, действия Чиркова подпадают под две статьи: "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Оскорбление в публичном выступлении". Максимальное наказание по ним — 15 суток ареста и 10 тысяч штрафа соответственно.

Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз. Чтобы закончить мероприятие, организаторы заперли Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски.

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Наталья Исакова
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