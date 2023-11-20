Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми

Актёру Сергею Чиркову грозят арест и штраф за пьяный перформанс на детском конкурсе талантов "Энергия улиц" в Обнинске. Как узнал SHOT , полиция инициировала проверку после скандального инцидента с участием артиста.

По информации телеграм-канала, действия Чиркова подпадают под две статьи: "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Оскорбление в публичном выступлении". Максимальное наказание по ним — 15 суток ареста и 10 тысяч штрафа соответственно.