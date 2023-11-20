Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми
SHOT: Актёру Чиркову грозят арест и штраф за пьяный перформанс в Обнинске
Актёр Сергей Чирков. Обложка © VK / Сергей Чирков
Актёру Сергею Чиркову грозят арест и штраф за пьяный перформанс на детском конкурсе талантов "Энергия улиц" в Обнинске. Как узнал SHOT, полиция инициировала проверку после скандального инцидента с участием артиста.
Актëр Сергей Чирков устроил дебош на конкурсе талантов в Обнинске. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, действия Чиркова подпадают под две статьи: "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Оскорбление в публичном выступлении". Максимальное наказание по ним — 15 суток ареста и 10 тысяч штрафа соответственно.
Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз. Чтобы закончить мероприятие, организаторы заперли Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски.