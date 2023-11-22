Актёр Сергей Чирков, которому грозит 15 суток ареста, протрезвел и приехал в прокуратуру

Актёр Сергей Чирков, который устроил пьяный перформанс на детском конкурсе талантов "Энергия улиц" в Обнинске, протрезвел и приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу. Звезде "Домового" грозит 15 суток ареста за хулиганство и публичное оскорбление несовершеннолетних артистов.