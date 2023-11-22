Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 09:10

Актёр Сергей Чирков, которому грозит 15 суток ареста, протрезвел и приехал в прокуратуру

SHOT: Актёр Чирков прибыл в прокуратуру Обнинска, куда его позвали на беседу

<p>Актёр Сергей Чирков на пороге обнинской прокуратуры. Фото ©<a href="https://t.me/Evgeniy_Serkin" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ES-канал </a></p>

Актёр Сергей Чирков на пороге обнинской прокуратуры. Фото © ES-канал

Актёр Сергей Чирков, который устроил пьяный перформанс на детском конкурсе талантов "Энергия улиц" в Обнинске, протрезвел и приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу. Звезде "Домового" грозит 15 суток ареста за хулиганство и публичное оскорбление несовершеннолетних артистов.

После прокуратуры, по данным SHOT, актёр поедет в отдел МВД, где на него составят протокол по административной статье "Мелкое хулиганство".

Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми

Стало известно, что грозит звезде "Домового" за пьяный дебош перед детьми

Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз. Чтобы закончить мероприятие, организаторы заперли Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски.

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров