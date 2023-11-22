Актёр Сергей Чирков, которому грозит 15 суток ареста, протрезвел и приехал в прокуратуру
SHOT: Актёр Чирков прибыл в прокуратуру Обнинска, куда его позвали на беседу
Актёр Сергей Чирков на пороге обнинской прокуратуры. Фото © ES-канал
Актёр Сергей Чирков, который устроил пьяный перформанс на детском конкурсе талантов "Энергия улиц" в Обнинске, протрезвел и приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу. Звезде "Домового" грозит 15 суток ареста за хулиганство и публичное оскорбление несовершеннолетних артистов.
После прокуратуры, по данным SHOT, актёр поедет в отдел МВД, где на него составят протокол по административной статье "Мелкое хулиганство".
Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал проекта "Энергия улиц", в который вышли талантливые дети и подростки. Тот согласился приехать поддержать участников бесплатно. Однако вместо этого он устроил пьяный перформанс перед детьми и даже довёл некоторых до слёз. Чтобы закончить мероприятие, организаторы заперли Чиркова в гримёрке, где, к слову, были найдены бутылки из-под виски.