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Актёр из "Домового" отделался штрафом за пьяный перформанс перед детьми

Актёра Сергея Чиркова оштрафовали на тысячу рублей за дебош в Обнинске

22 ноября, 10:52
<p>Актёра Сергея Чиркова оштрафовали на тысячу рублей за дебош в Обнинске. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/59615" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Актёра Сергея Чиркова оштрафовали на тысячу рублей за дебош в Обнинске. Фото © SHOT

Актёр Сергей Чирков отделался штрафом за пьяный перформанс на детском конкурсе в Обнинске. По данным SHOT, он заплатит тысячу рублей за курение в общественном месте и мелкое хулиганство (по 500 рублей за каждое правонарушение).

"Я уже съел себя вообще весь": Актёр из "Домового" объяснил пьяный перформанс безалаберностью

"Я уже съел себя вообще весь": Актёр из "Домового" объяснил пьяный перформанс безалаберностью

Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал детского конкурса талантов. Сергей Чирков даже согласился поддержать юных участников бесплатно, но на месте устроил пьяный перформанс и довёл некоторых подростков до слёз. Организаторам даже пришлось запереть Чиркова в гримёрке. Спустя несколько дней после инцидента актёр приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу, принёс извинения и раскаялся.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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