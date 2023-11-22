Актёр из "Домового" отделался штрафом за пьяный перформанс перед детьми
Актёра Сергея Чиркова оштрафовали на тысячу рублей за дебош в Обнинске
Актёра Сергея Чиркова оштрафовали на тысячу рублей за дебош в Обнинске. Фото © SHOT
Актёр Сергей Чирков отделался штрафом за пьяный перформанс на детском конкурсе в Обнинске. По данным SHOT, он заплатит тысячу рублей за курение в общественном месте и мелкое хулиганство (по 500 рублей за каждое правонарушение).
Как уже писал Лайф, актёра, известного по фильмам "Домовой", "На игре", "Молот", "Душегубы", позвали в Обнинск на финал детского конкурса талантов. Сергей Чирков даже согласился поддержать юных участников бесплатно, но на месте устроил пьяный перформанс и довёл некоторых подростков до слёз. Организаторам даже пришлось запереть Чиркова в гримёрке. Спустя несколько дней после инцидента актёр приехал в городскую прокуратуру, куда его пригласили на беседу, принёс извинения и раскаялся.