Регион

Уведомления отключены

20 марта, 07:52

Всё улажено: Агент коротко высказалась о дебоше Кологривого в сибирском баре

Агент Кологривого заявила, что конфликт с участием актёра в Новосибирске улажен

Актёр Никита Кологривый. Обложка © Telegram / Никита Кологривый

Актёр Никита Кологривый. Обложка © Telegram / Никита Кологривый

Агент российского актёра Никиты Кологривого подтвердила, что у артиста действительно произошёл конфликт в новосибирском баре. По её словам, с руководством заведения всё уже улажено.

"Другого комментария у нас не будет", заявила RT агент.

Дорога к скользкому счастью: Почему Кологривый ушёл от жены после сериала "Слово пацана"
Дорога к скользкому счастью: Почему Кологривый ушёл от жены после сериала "Слово пацана"

Напомним, что актёр Никита Кологривый отметился в Новосибирске пьяным дебошем с дракой и сексуальными домогательствами. Популярный артист сильно перебрал в одном из баров, пытался склонить к близости официантку, но, получив отказ, укусил её, а затем разделся и устроил драку. Делом занимается полиция.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров