Всё улажено: Агент коротко высказалась о дебоше Кологривого в сибирском баре
Агент Кологривого заявила, что конфликт с участием актёра в Новосибирске улажен
Актёр Никита Кологривый. Обложка © Telegram / Никита Кологривый
Агент российского актёра Никиты Кологривого подтвердила, что у артиста действительно произошёл конфликт в новосибирском баре. По её словам, с руководством заведения всё уже улажено.
"Другого комментария у нас не будет", — заявила RT агент.
Напомним, что актёр Никита Кологривый отметился в Новосибирске пьяным дебошем с дракой и сексуальными домогательствами. Популярный артист сильно перебрал в одном из баров, пытался склонить к близости официантку, но, получив отказ, укусил её, а затем разделся и устроил драку. Делом занимается полиция.