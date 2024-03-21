Новосибирский суд арестовал Кологривого на 7 суток после пьяного дебоша в баре
Суд в Новосибирске арестовал актёра Кологривого на 7 суток за мелкое хулиганство
Суд в Новосибирске арестовал актёра Никиту Кологривого на семь суток за пьяный дебош в баре, сообщает корреспондент SHOT с места событий.
Никиту Кологривого арестовали на семь суток после дебоша в новосибирском баре. Видео © Telegram / SHOT
На заседании представитель прокуратуры попросил арестовать актёра на 15 суток за мелкое хулиганство, однако Центральный суд Новосибирска постановил вдвое снизить запрошенный срок.
На суде также Кологривый признался, что извинился перед укушенной им официанткой Алисой Б. и перед всем руководством бара Tangiers Lounge. По его словам, извинения девушка всё-таки приняла, но с трудом. Почему он укусил её именно за ногу, актёр не помнит.
Говоря об условиях содержания в СИЗО, артист отметил, что жаловаться не на что: в камере было тепло, кормили его вкусно. Также он выразил опасения в том, что его "могут отменить", и пообещал больше не кусаться.
Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента артиста отправили в спецприёмник, а менеджер артиста отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде Кологривый раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость".
Telegram / SHOT