Новосибирский суд арестовал Кологривого на 7 суток после пьяного дебоша в баре

Суд в Новосибирске арестовал актёра Никиту Кологривого на семь суток за пьяный дебош в баре, сообщает корреспондент SHOT с места событий.

Никиту Кологривого арестовали на семь суток после дебоша в новосибирском баре. Видео © Telegram / SHOT

На заседании представитель прокуратуры попросил арестовать актёра на 15 суток за мелкое хулиганство, однако Центральный суд Новосибирска постановил вдвое снизить запрошенный срок.

На суде также Кологривый признался, что извинился перед укушенной им официанткой Алисой Б. и перед всем руководством бара Tangiers Lounge. По его словам, извинения девушка всё-таки приняла, но с трудом. Почему он укусил её именно за ногу, актёр не помнит.