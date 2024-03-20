Камеры сняли видео, как расстроенный отказом хостес Кологривый укусил её за бедро и получил пощёчину

На записи видно, что Кологривый лежит у девушки на коленях и она совсем не против такого внимания. Хостес улыбалась даже после того, как актёр прикусил ей бедро из-за отказа в близости. Однако затем она отказалась обниматься с Кологривым и дала ему лёгкую пощёчину. Через некоторое время камеры видеонаблюдения сняли совсем другое зрелище. Актёр вышел из себя, разделся и стал бросаться на окружающих с кулаками.