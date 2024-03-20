Камеры сняли видео, как расстроенный отказом хостес Кологривый укусил её за бедро и получил пощёчину
Момент укуса Кологривым хостес бара в Новосибирске попал на видео
Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
На видео попал момент, как актёр Никита Кологривый укусил хостес бара в Новосибирске. Кадры публикует SHOT.
Актёр Никита Кологривый укусил хостес в новосибирском баре и устроил дебош. Видео © SHOT
На записи видно, что Кологривый лежит у девушки на коленях и она совсем не против такого внимания. Хостес улыбалась даже после того, как актёр прикусил ей бедро из-за отказа в близости. Однако затем она отказалась обниматься с Кологривым и дала ему лёгкую пощёчину. Через некоторое время камеры видеонаблюдения сняли совсем другое зрелище. Актёр вышел из себя, разделся и стал бросаться на окружающих с кулаками.
Укушенная сотрудница бара после инцидента отправилась на медосвидетельствование. При этом она не хочет писать заявление на актёра, но ждёт от него извинений. По данным SHOT, девушке 28 лет, она работает старшей хостес заведения.
Напомним, в ночь на 19 марта 29-летний актёр Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист флиртовал с сотрудницей бара, а затем прикусил её за ногу. После этого Кологривый набросился на других посетителей с кулаками. Теперь ему грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве, а может быть, и более серьёзное наказание. Актёра отправили в спецприёмник, где он будет ждать заседания суда, которое состоится в четверг, 21 марта. Менеджер артиста сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village", а Леонид Ярмольник призвал показать Кологривого врачам.