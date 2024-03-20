Психолог назвала Кологривого заложником детских травм

Актёр Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в ресторане Новосибирска, является очень ранимым и душевно травмированным человеком, все проблемы которого, как это часто бывает, идут из детства. Такую оценку поведению зазвездившегося артиста дала психолог Наталья Наумова.

По мнению эксперта, такие люди, как Кологривый, из детского возраста во взрослый переносят порочную установку — мол, если я становлюсь известным, значит, могу не считаться с мнением остальных людей.