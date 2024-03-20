Психолог назвала Кологривого заложником детских травм
Психолог Наумова: Кологривый вкладывает неверные смыслы в понятие популярности
Актёр Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в ресторане Новосибирска, является очень ранимым и душевно травмированным человеком, все проблемы которого, как это часто бывает, идут из детства. Такую оценку поведению зазвездившегося артиста дала психолог Наталья Наумова.
По мнению эксперта, такие люди, как Кологривый, из детского возраста во взрослый переносят порочную установку — мол, если я становлюсь известным, значит, могу не считаться с мнением остальных людей.
"Пока нет денег и успеха, человек ведёт себя поскромнее, но как только достигает успеха, то эгоистическая часть человека начинает разворачиваться таким образом", — пояснила собеседница РИА "ФедералПресс".
Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 19 марта актёр Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала он приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее артист набросился на других посетителей с кулаками. Теперь Кологривому грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве. Актёра отправили в спецприёмник, где он будет ждать заседания суда, которое состоится в четверг, 21 марта.
Сергей Карпухин / ТАСС