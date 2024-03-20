Вдова Караченцова призвала Кологривого "стать человеком, а не паскудой"
Молодой актёр Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в ресторане Новосибирска, рискует загубить свою карьеру, если не остановится. Таким мнением поделилась Людмила Поргина — супруга легендарного Николая Караченцова, с которым себя сравнивал сам Кологривый.
По мнению собеседницы телеканала "360", с зазвездившимся артистом должен поговорить "видный человек" из театральной или киноиндустрии, который бы объяснил ему, что такое поведение порицается в профессиональных кругах.
"Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе. Очень рано у него звёздная болезнь началась. Надо сказать ему, что нужно очень многого достичь, чтобы быть человеком, а не просто паскудой", — заключила Поргина.
Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 19 марта актёр Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала он приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее артист набросился на других посетителей с кулаками. Теперь Кологривому грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве.
ТАСС / Новодережкин Антон, Петров Сергей