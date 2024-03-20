Вдова Караченцова призвала Кологривого "стать человеком, а не паскудой"

Молодой актёр Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в ресторане Новосибирска, рискует загубить свою карьеру, если не остановится. Таким мнением поделилась Людмила Поргина — супруга легендарного Николая Караченцова, с которым себя сравнивал сам Кологривый.

По мнению собеседницы телеканала "360", с зазвездившимся артистом должен поговорить "видный человек" из театральной или киноиндустрии, который бы объяснил ему, что такое поведение порицается в профессиональных кругах.

"Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе. Очень рано у него звёздная болезнь началась. Надо сказать ему, что нужно очень многого достичь, чтобы быть человеком, а не просто паскудой", — заключила Поргина.