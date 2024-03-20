"Настрой хороший": Устроивший дебош в баре в Новосибирске Кологривый сам явился в полицию

Устроивший пьяный дебош в одном из баров в Новосибирске 29-летний актёр Никита Кологривый сам прибыл на допрос в отдел полиции. Как сообщает RT, ссылаясь на источник в силовых структурах, артиста сопровождал его друг, никакого конвоя не было.

Кологривый прибыл на допрос в отдел полиции в Новосибирске после дебоша в баре. Видео © Telegram / НГС — новости Новосибирска

Издание NGS.ru в телеграм-канале опубликовало видео, на котором показано, что Кологривый прибыл в отдел полиции. Актёр рассказал журналистке у входа, что у него весьма хороший настрой.

"Ой, да, слава богу, хороший!" — сказал артист, отвечая на вопрос о своём настрое.

Тем временем у отдела полиции начали собираться фанаты Кологривого. Пришло как минимум уже девять человек.