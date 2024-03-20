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20 марта, 09:58

"Настрой хороший": Устроивший дебош в баре в Новосибирске Кологривый сам явился в полицию

RT: Устроивший дебош в баре в Новосибирске актёр Кологривый сам прибыл в полицию

Устроивший пьяный дебош в одном из баров в Новосибирске 29-летний актёр Никита Кологривый сам прибыл на допрос в отдел полиции. Как сообщает RT, ссылаясь на источник в силовых структурах, артиста сопровождал его друг, никакого конвоя не было.

Кологривый прибыл на допрос в отдел полиции в Новосибирске после дебоша в баре. Видео © Telegram / НГС — новости Новосибирска

Издание NGS.ru в телеграм-канале опубликовало видео, на котором показано, что Кологривый прибыл в отдел полиции. Актёр рассказал журналистке у входа, что у него весьма хороший настрой.

"Ой, да, слава богу, хороший!" — сказал артист, отвечая на вопрос о своём настрое.

Тем временем у отдела полиции начали собираться фанаты Кологривого. Пришло как минимум уже девять человек.

У отдела полиции начали собираться фанаты Кологривого. Фото © Telegram / НГС — новости Новосибирска

У отдела полиции начали собираться фанаты Кологривого. Фото © Telegram / НГС — новости Новосибирска

Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 19 марта актёр устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала он приставал к официантке, и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее артист набросился на других посетителей с кулаками. Теперь Кологривому грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве.

Дорога к скользкому счастью: Почему Кологривый ушёл от жены после сериала "Слово пацана"
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Кадр из видео Telegram / НГС — новости Новосибирска

Наталья Исакова
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