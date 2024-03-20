Устроившего дебош в баре в Новосибирске Кологривого отправили в спецприёмник
Никита Кологривый. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Актёра Никиту Кологривого, который устроил пьяный дебош в баре Новосибирска, отправили в спецприёмник. Как сообщает SHOT, там артист будет ждать заседания суда, оно состоится в четверг, 21 марта.
По информации телеграм-канала, по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве актёру грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Он приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее артист набросился на других сотрудников с кулаками. Позднее появилась информация, что полицейские задержали актёра, хотя агент Кологривого уверял, что проблемы якобы уже улажены.