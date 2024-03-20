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20 марта, 11:00

Устроившего дебош в баре в Новосибирске Кологривого отправили в спецприёмник

Никита Кологривый. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Никита Кологривый. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Актёра Никиту Кологривого, который устроил пьяный дебош в баре Новосибирска, отправили в спецприёмник. Как сообщает SHOT, там артист будет ждать заседания суда, оно состоится в четверг, 21 марта.

По информации телеграм-канала, по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве актёру грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

"Настрой хороший": Устроивший дебош в баре в Новосибирске Кологривый сам явился в полицию
"Настрой хороший": Устроивший дебош в баре в Новосибирске Кологривый сам явился в полицию

Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Он приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее артист набросился на других сотрудников с кулаками. Позднее появилась информация, что полицейские задержали актёра, хотя агент Кологривого уверял, что проблемы якобы уже улажены.

Иван Косицын
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