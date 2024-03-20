Менеджер Никиты Кологривого сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village"
Mash: Никита Кологривый из-за дебоша не сыграет в гала-концерте "Жванецкий"
Никита Кологривый. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy
Никита Кологривый не будет выступать на гала-концерте "Жванецкий" в концертном зале "Барвиха Luxury Village", назначенном на 31 марта. По данным Mash, сразу после пьяного дебоша в Новосибирске менеджер актёра предупредил организаторов об отмене.
Причина — нежелание "отсвечивать" на фоне скандала, к которому уже подключилась полиция. К слову, билеты на мероприятие стоят до 50 тысяч рублей, причём большинство зрителей покупали их как раз из-за Кологривого. Упоминания о нём уже убрали с официального сайта мероприятия.
Напомним, Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из заведений Новосибирска: актёр напился, начал приставать к официантке и, получив отказ, укусил её за ногу. Кроме того, не обошлось без драки. Теперь Кологривому грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он сам прибыл в полицию и отмечает, что имеет хороший настрой.