Менеджер Никиты Кологривого сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village"

Никита Кологривый не будет выступать на гала-концерте "Жванецкий" в концертном зале "Барвиха Luxury Village", назначенном на 31 марта. По данным Mash, сразу после пьяного дебоша в Новосибирске менеджер актёра предупредил организаторов об отмене.

Причина — нежелание "отсвечивать" на фоне скандала, к которому уже подключилась полиция. К слову, билеты на мероприятие стоят до 50 тысяч рублей, причём большинство зрителей покупали их как раз из-за Кологривого. Упоминания о нём уже убрали с официального сайта мероприятия.