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20 марта, 11:16

Менеджер Никиты Кологривого сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village"

Mash: Никита Кологривый из-за дебоша не сыграет в гала-концерте "Жванецкий"

Никита Кологривый. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy

Никита Кологривый. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy

Никита Кологривый не будет выступать на гала-концерте "Жванецкий" в концертном зале "Барвиха Luxury Village", назначенном на 31 марта. По данным Mash, сразу после пьяного дебоша в Новосибирске менеджер актёра предупредил организаторов об отмене.

Причина — нежелание "отсвечивать" на фоне скандала, к которому уже подключилась полиция. К слову, билеты на мероприятие стоят до 50 тысяч рублей, причём большинство зрителей покупали их как раз из-за Кологривого. Упоминания о нём уже убрали с официального сайта мероприятия.

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Напомним, Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из заведений Новосибирска: актёр напился, начал приставать к официантке и, получив отказ, укусил её за ногу. Кроме того, не обошлось без драки. Теперь Кологривому грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он сам прибыл в полицию и отмечает, что имеет хороший настрой.

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Матвей Константинов
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