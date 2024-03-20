"Сошёл с ума": Ярмольник призвал показать Кологривого врачам после дебоша в баре
Леонид Ярмольник считает, что Никиту Кологривого следует показать врачам
Леонид Ярмольник, Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, NEWS.ru / Сергей Петров
Устроившего дебош в новосибирском баре актёра Никиту Кологривого необходимо показать врачам. Такое мнение высказал артист Леонид Ярмольник.
Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / "Абзац"
"Ребята, его врачам надо показать. Я не хочу его обсуждать. <…> Он сам свою судьбу делает. <…> Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это ещё вопросительно. Он ни с того ни с сего сошёл с ума, отчего — я не знаю. Ему и Смоктуновский не нравится, и Абдулов. Я не хочу это обсуждать", — подчеркнул Ярмольник в беседе с телеканалом "360".
При этом педагог Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев, назвал молодого актёра большим ребёнком, который делает то, что ему когда-то запрещали.
"Если он действительно кого-то обидел — всё может быть. Если это справедливая мера наказания, что его привели в полицейский участок, — ну что ж, я соглашусь. Но, в принципе, Никита — это большой ребёнок. Он творит что хочет. Он дошёл до той точки, в которой он может делать то, что ему запрещали когда-то", — сказал педагог в разговоре с "Газетой.ru".
Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем актёр набросился на других посетителей с кулаками. Теперь ему грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве, а может быть и более серьёзное наказание. Кологривого отправили в спецприёмник, где он будет ждать заседания суда, которое состоится в четверг, 21 марта. Менеджер артиста сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village".