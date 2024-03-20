"Сошёл с ума": Ярмольник призвал показать Кологривого врачам после дебоша в баре

Устроившего дебош в новосибирском баре актёра Никиту Кологривого необходимо показать врачам. Такое мнение высказал артист Леонид Ярмольник.

Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / "Абзац"

"Ребята, его врачам надо показать. Я не хочу его обсуждать. <…> Он сам свою судьбу делает. <…> Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это ещё вопросительно. Он ни с того ни с сего сошёл с ума, отчего — я не знаю. Ему и Смоктуновский не нравится, и Абдулов. Я не хочу это обсуждать", — подчеркнул Ярмольник в беседе с телеканалом "360".

При этом педагог Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев, назвал молодого актёра большим ребёнком, который делает то, что ему когда-то запрещали.