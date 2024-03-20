Адвокат оценил вероятность уголовного наказания для Кологривого за дебош в баре
Адвокат Жорин: Актёру Кологривому может грозить уголовная статья за дебош в баре
Актёр Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Наказание актёра Никиты Кологривого, который устроил пьяный дебош в баре в Новосибирске и укусил официантку, будет зависеть от того, по какой статье его обвинят. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.
Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / "Абзац"
"Всё зависит от того, какие факты будут установлены. Это может быть как административная статья и мелкое хулиганство, так и уголовная статья — умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества", — пояснил эксперт в беседе с порталом "Страсти".
Адвокат добавил, что наказание также будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью, если Кологривый нанёс вред человеку физически.
Напомним, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Далее актёр набросился на других посетителей с кулаками. Теперь ему грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве. Сообщается, что Кологривого отправили в спецприёмник, где он будет ждать заседания суда, которое состоится в четверг, 21 марта. Психолог считает, что актёр является заложником детских травм и вкладывает неверные смыслы в понятие популярности.