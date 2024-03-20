Адвокат оценил вероятность уголовного наказания для Кологривого за дебош в баре

Наказание актёра Никиты Кологривого, который устроил пьяный дебош в баре в Новосибирске и укусил официантку, будет зависеть от того, по какой статье его обвинят. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

Голый Никита Кологривый устроил пьяный дебош в Новосибирске. Видео © Telegram / "Абзац"

"Всё зависит от того, какие факты будут установлены. Это может быть как административная статья и мелкое хулиганство, так и уголовная статья — умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества", — пояснил эксперт в беседе с порталом "Страсти".