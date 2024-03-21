"Я могу ошибиться": Кологривый извинился за пьяную "дурость" в новосибирском баре

Актёра Никиту Кологривого доставили в новосибирский суд из спецприёмника, куда он попал после пьяного дебоша в местном баре Tangiers Lounge. Звезде российских сериалов грозит штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

Актёр Никита Кологривый раскаялся в пьяном дебоше в новосибирском баре. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, перед началом судебного заседания актёр попросил о помиловании и заявил, что во всём раскаивается. Кологривый после пьяного дебоша в баре осознал, что заниматься надо благотворительностью, а не "дуростью".

"Я считаю, что я человек порядочный. Я могу ошибиться 100%. Но я считаю, что я честно готов за это ответить, и я прошу суд помиловать меня, так как меня детская больница ждёт в Новосибирске, церковь Александра Невского и много благотворительных вещей", — сказал актёр в суде.