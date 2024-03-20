Известный продюсер оценил шансы Кологривого остаться в кино после дебоша
Продюсер Малков: Кологривого не будут вырезать из "Возвращения попугая Кеши"
Никита Кологривый. Обложка © Telegram / nik_kologrivyy
Продюсер Георгий Малков рассказал, что продолжит работать с устроившим дебош в одном из баров Новосибирска актёром Никитой Кологривым. Молодой артист, в частности, задействован в съёмках фильма "Возвращение попугая Кеши", который продюсирует Малков.
Актёр Никита Кологривый укусил хостес в новосибирском баре и устроил дебош. Видео © SHOT
Как пояснил кинодеятель, данный проект находится уже на финальной стадии. Съёмочный процесс сейчас завершён, и вырезать сцены с участием Кологривого не планируется. Продюсер также добавил, что не изменит своё отношение к актёру после скандального инцидента.
"С человеком произошла какая-то ситуация, и я уверен, что он быстро разберётся. Давайте дождёмся вердикта. Мы ещё пока что даже не знаем, что там доподлинно произошло", — прокомментировал Малков дебош артиста в беседе с Ura.ru.
Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем актёр набросился на других посетителей с кулаками. Теперь ему грозит 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве, а может быть, и более серьёзное наказание. Кологривого отправили в спецприёмник, где он будет ждать заседания суда, которое состоится в четверг, 21 марта. Менеджер артиста сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village".