Известный продюсер оценил шансы Кологривого остаться в кино после дебоша

Продюсер Георгий Малков рассказал, что продолжит работать с устроившим дебош в одном из баров Новосибирска актёром Никитой Кологривым. Молодой артист, в частности, задействован в съёмках фильма "Возвращение попугая Кеши", который продюсирует Малков.

Актёр Никита Кологривый укусил хостес в новосибирском баре и устроил дебош. Видео © SHOT

Как пояснил кинодеятель, данный проект находится уже на финальной стадии. Съёмочный процесс сейчас завершён, и вырезать сцены с участием Кологривого не планируется. Продюсер также добавил, что не изменит своё отношение к актёру после скандального инцидента.