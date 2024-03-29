"Русский Халк" в одиночку уложил отряд полицейских на Пхукете и попался на грязный приём

Нетрезвый россиянин избил правоохранителей в районе тайского пляжа Карон. Чтобы управиться с буйным мужчиной, полицейским пришлось применить электрошокер, пишет SHOT.

По сведениям местных средств массовой информации, любящего выпить дебошира зовут Александр Толстов и побоище около отеля Glow Mira он устроил 26 марта. "Русский Халк" задирал других постояльцев, вёл себя грубо и мешал отдыху людей, что закономерно привело к вызову полицейских по его душу. Однако появление стражей закона нисколько не остудило пыл буйного россиянина — полицейские не могли с ним справиться, пока не применили электрошокер.

Драка Толстова с постояльцами отеля Glow Mira. Фото © The Phuket News

После драки с Толстовым один из полицейских получил лёгкие травмы и синяки. У любителя выпить на отдыха тоже синяки, его осмотрели врачи больницы "Чалонг", после чего он поехал в участок общаться с полицейскими. За непристойное поведение ему могут назначить штраф и депортировать из страны.