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29 марта, 10:57

"Русский Халк" в одиночку уложил отряд полицейских на Пхукете и попался на грязный приём

SHOT: Пьяный россиянин напал на полицейских в Таиланде, его вырубили шокером

Драка россиянина Толстова с полицией Карона. Обложка © The Phuket News

Драка россиянина Толстова с полицией Карона. Обложка © The Phuket News

Нетрезвый россиянин избил правоохранителей в районе тайского пляжа Карон. Чтобы управиться с буйным мужчиной, полицейским пришлось применить электрошокер, пишет SHOT.

По сведениям местных средств массовой информации, любящего выпить дебошира зовут Александр Толстов и побоище около отеля Glow Mira он устроил 26 марта. "Русский Халк" задирал других постояльцев, вёл себя грубо и мешал отдыху людей, что закономерно привело к вызову полицейских по его душу. Однако появление стражей закона нисколько не остудило пыл буйного россиянина — полицейские не могли с ним справиться, пока не применили электрошокер.

Драка Толстова с постояльцами отеля Glow Mira. Фото © The Phuket News

Драка Толстова с постояльцами отеля Glow Mira. Фото © The Phuket News

После драки с Толстовым один из полицейских получил лёгкие травмы и синяки. У любителя выпить на отдыха тоже синяки, его осмотрели врачи больницы "Чалонг", после чего он поехал в участок общаться с полицейскими. За непристойное поведение ему могут назначить штраф и депортировать из страны.

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Тайским полицейским в этой ситуации не позавидуешь, но подобная опасность грозит и российским стражам порядка. Life.ru рассказывал о том, как в Санкт-Петербурге пьяная женщина укусила сотрудника ДПС, пока он оформлял на неё протокол за вождение в нетрезвом виде. Теперь она будет отвечать не только по административному кодексу за нарушение ПДД, но и по уголовному — за нападение на представителя власти.

Юрий Лысенко
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