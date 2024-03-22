Устроившему пьяный дебош актёру Кологривому не продлили срок ареста до 15 суток

Актёру Никите Кологривому не продлили срок ареста до 15 суток. Новосибирский суд отклонил протест прокуратуры, требовавшей увеличить время пребывания актёра в изоляторе с семи до пятнадцати суток, сообщает SHOT.

Кологривый рассказал телеграм-каналу, что своё наказание вынесет достойно как гражданин. По его словам, общество должно это увидеть. При этом актёр попросил родственников и друзей не давать никаких комментариев, чтобы не поднимать излишнюю шумиху.