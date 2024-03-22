Устроившему пьяный дебош актёру Кологривому не продлили срок ареста до 15 суток
Никита Кологривый в суде. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Актёру Никите Кологривому не продлили срок ареста до 15 суток. Новосибирский суд отклонил протест прокуратуры, требовавшей увеличить время пребывания актёра в изоляторе с семи до пятнадцати суток, сообщает SHOT.
Никита Кологривый рассказал, что вынесет достойно наказание за дебош в баре. Видео © SHOT
Кологривый рассказал телеграм-каналу, что своё наказание вынесет достойно как гражданин. По его словам, общество должно это увидеть. При этом актёр попросил родственников и друзей не давать никаких комментариев, чтобы не поднимать излишнюю шумиху.
Напомним, Кологривый посетил свой родной город Новосибирск и отметился там громким пьяным дебошем: пришёл в одно из заведений, напился и начал приставать к сотруднице, а потом и вовсе устроил драку. Актёра задержали, он раскаялся в содеянном, назвав поступок "дуростью". По словам артиста, он уже извинился перед пострадавшей и руководством бара. Позднее Кологривый публично извинился перед поклонниками за пьяную выходку. Однако, несмотря на раскаяние, суд постановил арестовать его на семь суток. После этого актёра снова привезли в новосибирский суд, так как прокуратура настаивала увеличить срок пребывания в изоляторе до 15 суток.