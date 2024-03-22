Актёра Никиту Кологривого снова доставили в суд Новосибирска

Актёра Никиту Кологривого снова привезли в суд Новосибирска. Прокуратура настаивает, чтобы дебошира посадили в изолятор не на семь суток, а на 15, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, актёру всё-таки дали в местной библиотеке четыре книги, как он и просил. В их числе — "Бесы" Достоевского, "Дар бесценный" Кончаловской, "Защита поручена Ульянову" Шалагинова и "Джек" Доде. Кроме того, Кологривому передали блокнот с ручкой для написания стихов. Ранее сообщалось, что актёра поместили в четырёхместную камеру с соседями.