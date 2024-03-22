Прокуратура обжаловала административный арест актёра Кологривого

Прокуратура Новосибирской области обжаловала административный арест в отношении актёра Никиты Кологривого, помещённого в изолятор временного содержания на семь суток.

Как рассказали ТАСС в прокуратуре, после оглашения решения суда Кологривый пообещал его не обжаловать. Само решение в прокуратуре считают слишком мягким.