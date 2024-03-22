Прокуратура обжаловала административный арест актёра Кологривого
Актёр Никита Кологривый. Обложка © Telegram / nik_kologrivyy
Прокуратура Новосибирской области обжаловала административный арест в отношении актёра Никиты Кологривого, помещённого в изолятор временного содержания на семь суток.
Как рассказали ТАСС в прокуратуре, после оглашения решения суда Кологривый пообещал его не обжаловать. Само решение в прокуратуре считают слишком мягким.
"Прокуратура обжаловала арест", — подтвердили в ведомстве.
Напомним, Никита Кологривый посетил свой родной город Новосибирск и отметился там громким пьяным дебошем: пришёл в одно из заведений, напился и начал приставать к сотруднице, а потом и вовсе устроил драку. Актёра задержали, он раскаялся в содеянном, назвав поступок "дуростью". По словам артиста, он уже извинился перед пострадавшей и руководством бара. Позднее он публично извинился перед поклонниками за пьяную выходку. Тем не менее суд постановил арестовать его на семь суток.